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Главная Новости Общество происшествия Перестрелка на пляже под Киевом: в полиции рассказали подробности
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Перестрелка на пляже под Киевом: в полиции рассказали подробности

После перестрелке в Украинке под Киевом в больницу обратились трое раненых

сегодня, 08:51
Автор:

Виолетта Комаровская

Полиция ищет людей, которые устроили стрельбу на пляже под Киевом. В город Украинка они приехали из столицы, а после инцидента скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Выстрелы около пляжного кафе "Де Бош" в Украинке очевидцы услышали около семи часов вечера. Прохожие вызвали полицию. Но собрать необходимые вещественные доказательства правоохранители не смогли. Работники общепита к тому времени, в частности, сами собрали все гильзы, сообщили в полиции.

Перестрелка на пляже под Киевом: в полиции рассказали подробности

Стрельба на пляже в Украине. Фото: Facebook/tsyapenkoinfo

Пострадали во время стрельбы, по меньшей мере, три человека.

"Трое мужчин с различными ранениями обратились к медикам, но вскоре один из них сбежал с больницы. У всех потерпевших были ранения, которые они получили из травматического оружия. Но что либо рассказывать правоохранителям они отказались", - сообщили в пресс-службе полиции. 

В Нацполиции следователи открыли сразу два криминальных дела - по факту хулиганства, а также за попытку скрыть преступление. Правоохранители проводят обыски, в частности, в кафе, около которого произошла стрельба. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за стрельбы пришлось эвакуировать Дональда Трампа прямо во время пресс-конференции в Белом дома. 


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