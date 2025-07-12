Переехал на переходе: в Виннице таксист под кайфом сбил девушку

В Виннице правоохранители задержали 32-летнего водителя, который утром 12 июля сбил 22-летнюю девушку. ДТП произошло на улице Андрея Первозванного. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на неё наехал автомобиль Renault.

Таксист в состоянии наркотического опьянения сбил ребенка

На место сразу прибыли полицейские и медики. Девушку с травмами госпитализировали. Во время проверки у водителя выявили признаки наркотического опьянения. Его задержали в процессуальном порядке — сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. В ближайшие дни ему должны сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Дело уже квалифицировано по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — это нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее телесные повреждения. За это предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы и дополнительно — лишение водительских прав сроком от 5 до 8 лет.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Винницкой окружной прокуратуры. Автомобиль нарушителя изъят и помещён на арестплощадку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепропетровской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались вербовкой людей и заставляли их работать в нечеловеческих условиях. Среди фигурантов дела — супружеская пара, которая вместе с двумя сообщниками организовала схему современного рабства.



По данным следствия, злоумышленники искали жертв среди самых уязвимых — бездомных, безработных, людей с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Чаще всего — в Донецкой и Днепропетровской областях. Им обещали жильё, стабильную работу и "новую жизнь".





