Пенсионерка-авторитет: как помогала военным избежать командировки на фронт

В Ровенской области разоблачили пенсионерку на противоправных действиях — она помогала военным избегать командировки на фронт. В Государственном бюро расследований пояснили, что организатором схемы стала 70-летняя пенсионерка, обладающая значительным авторитетом и связями в местной громаде. Согласно схеме, она организовала внесение изменений в списки командировочных в зону боевых действий в одной из воинских частей Ровенской области. По данным ГБР, активную роль в сделке играл ее племянник, военнослужащий этой части.

Пенсионерка. Фото ГБР

"Именно он подыскивал желающих избежать отправления на фронт, собирал с них деньги и передавал своей родственнице. За "исключение" одной фамилии из приказа на командировку просили около 5 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина оказывала непосредственное влияние на формирование списков для командировок. Для этого использовала связи с представителями командования.

Ее действия имеют признаки влияния на должностных лиц с целью получения неправомерной выгоды. Схему удалось разоблачить благодаря сознательным военнослужащим, сообщившим о преступлении. После задержания племянник пошел на сотрудничество со следствием и дал обличительные показания своей тете”, — сообщили в ГБР.

Следствие устанавливает других лиц, которые могли быть причастны к схеме, в том числе из командования. Также идет анализ документации воинской части, касающейся командировок.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — выражение предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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