Пенсионерка-авторитет: как помогала военным избежать командировки на фронт

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Кречмаровская Наталия
В Ровенской области разоблачили пенсионерку на противоправных действиях — она помогала военным избегать командировки на фронт. В Государственном бюро расследований пояснили, что организатором схемы стала 70-летняя пенсионерка, обладающая значительным авторитетом и связями в местной громаде. Согласно схеме, она организовала внесение изменений в списки командировочных в зону боевых действий в одной из воинских частей Ровенской области. По данным ГБР, активную роль в сделке играл ее племянник, военнослужащий этой части.
Пенсионерка. Фото ГБР
Отмечается, что женщина оказывала непосредственное влияние на формирование списков для командировок. Для этого использовала связи с представителями командования.
Следствие устанавливает других лиц, которые могли быть причастны к схеме, в том числе из командования. Также идет анализ документации воинской части, касающейся командировок.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — выражение предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклонение от мобилизации становится массовым.