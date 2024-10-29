Печальный конец развлечений в постели: партнер задушил женщину во время опасной сексуальной практики

В Великобритании расследуется трагедия, связанная со смертью 26-летней танцовщицы Джорджии Брук, умершей во время опасной сексуальной практики со своим партнером. Инцидент произошел еще в начале 2022 года, но только сейчас стали известны детали рокового события. Сексуальное удушение, которое должно было быть частью общей фантазии, привело к трагическому результату.

Джорджия Брук. Фото из открытых источников

26-летняя Джорджия Брук и ее партнер Люк Кэннон занимались практикой удушения во время интимных отношений. Партнер применил чрезмерную силу, в результате чего Джорджия потеряла сознание. Кэннон немедленно вызвал скорую помощь, однако, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась в больнице через несколько минут после прибытия.

Детективы сообщили, что Кеннон, находясь в шоковом состоянии, не дождался завершения расследования сбежавшего из больницы из-за пожарной двери. Через некоторое время он покончил с собой. Врачи указывают, что после смерти Джорджии 31-летний мужчина выглядел опустошенным и расстроенным.

Старший коронер Мартин Флеминг заявил, что не было доказательств умышленного убийства Джорджии Брук, однако чрезмерная сила ее партнера стала смертельной для женщины. В ходе расследования стало известно, что Джорджия интересовалась экстремальными сексуальными практиками, включая удушение. Это подтвердили друзья погибшей и сообщения в ее телефоне.

Флеминг предупредил об опасности сексуального удушения, которое во многих случаях может привести к летальным исходам. Эксперты предостерегают от таких рискованных практик, поскольку даже незначительная ошибка может иметь роковые последствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина искал новые сексуальные впечатления: в больнице из него вытащили живого угря и еще один предмет.

Также "Комментарии" писали, что в Китае выпустят секс-кукол с искусственным интеллектом.