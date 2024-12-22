Пассажирский самолет зацепился за дымоход и разбился в Бразилии

Трагическая авиакатастрофа произошла 22 декабря в туристическом городе Грамаду, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Небольшой пассажирский самолет врезался в здания в центре города и повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения.

В Бразилии разбился самолет. Фото из открытых источников

Как сообщают бразильские СМИ, на борту самолета находились 10 человек, и никто из них не выжил. Эту информацию также подтвердил губернатор Эдуардо Лейте.

"К сожалению, первые отчеты свидетельствуют о том, что пассажиры самолета не выжили", — сказал Лейте.

Катастрофа также коснулась местных жителей. В результате аварии 15 человек попали в больницу. Большинство из них нуждались в помощи из-за вдыхания дыма, вызванного пожаром после падения самолета.

Пока известно, что самолет сначала врезался в дымоход одного из зданий, потом повредил второй этаж жилого дома и окончательно упал на мебельный магазин. Обломки также затронули соседний магазин. Власти приступили к расследованию причин аварии. Пока остается непонятным, что привело к инциденту с тем, что самолет врезался в дымоход и разбился.

Грамаду – один из самых популярных туристических городов Бразилии. Он известен своими живописными видами и праздничными мероприятиями, которые ежегодно привлекают тысячи туристов, особенно в рождественский период.

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