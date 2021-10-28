Пассажир пожаловался на условия в поезде "Интерсити": кишит тараканами (ФОТО)

От пассажиров "Укразализници" поступает все больше жалоб на состояние вагонов и обслуживание в поездах. Так, пассажир поезда "Интерсити"сообщением Киев — Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Соответствующие фотографии появились в паблике "Транспорт Днепра" на Fаcebook.

Пассажир пожаловался на условия в поезде "Интерсити" - фото из открытых источников

""Интресити" Киев — Одесса кишит тараканами. Укрзализниця как всегда радует чистыми поездами со своими домашними питомцами", — сказано в сообщении пассажира.

В комментариях под публикацией пользователи возмущаются, что таких насекомых можно и "завезти домой". А не которые подшучивают о наличии сертификатов и медицинских масок у тараканов.

"Сертификаты я надеюсь у них есть?", "А они в масках?", — пишут пользователи Fаcebook.

Отметим, что до конца текущего года "Укрзализныця" планирует провести ряд капитальных ремонтов полсотни пассажирских вагонов. Сам перевозчик отмечает, что такие ремонтные работы обходятся в разы дешевле, чем закупка новых составов. Например, стоимость одного вагона может составить 30 млн гривен, тогда как капитальный ремонт — 16 млн гривен.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что пользователи украинского сегмента соцсетей активно обсуждают очередные чудеса обслуживания от "Укрзализници". В этот раз пострадали пассажиры, которые добирались из Рахова в Одессу. Один из вагонов на некоторое время стал похож на бассейн из-за того, что там разорвало проржавевшую трубу. Это случилось из-за того, что машинисту пришлось резко затормозить.

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