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Главная Новости Общество происшествия Пассажир пожаловался на условия в поезде "Интерсити": кишит тараканами (ФОТО)
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Пассажир пожаловался на условия в поезде "Интерсити": кишит тараканами (ФОТО)

Насекомых обнаружили в поезде сообщением Киев-Одесса

сегодня, 11:50
Автор:

Елизавета Черных
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От пассажиров "Укразализници" поступает все больше жалоб на состояние вагонов и обслуживание в поездах. Так, пассажир поезда "Интерсити"сообщением Киев — Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Соответствующие фотографии появились в паблике "Транспорт Днепра" на Fаcebook. 

Пассажир пожаловался на условия в поезде "Интерсити": кишит тараканами (ФОТО)

Пассажир пожаловался на условия в поезде "Интерсити" - фото из открытых источников

""Интресити" Киев — Одесса кишит тараканами. Укрзализниця как всегда радует чистыми поездами со своими домашними питомцами", — сказано в сообщении пассажира. 

В комментариях под публикацией пользователи возмущаются, что таких насекомых можно и "завезти домой". А не которые подшучивают о наличии сертификатов и медицинских масок у тараканов. 

Пассажир пожаловался на условия в поезде ”Интерсити”: кишит тараканами (ФОТО) - фото 2
Пассажир пожаловался на условия в поезде ”Интерсити”: кишит тараканами (ФОТО) - фото 3

"Сертификаты я надеюсь у них есть?", "А они в масках?", — пишут пользователи Fаcebook.

Отметим, что до конца текущего года "Укрзализныця" планирует провести ряд капитальных ремонтов полсотни пассажирских вагонов. Сам перевозчик отмечает, что такие ремонтные работы обходятся в разы дешевле, чем закупка новых составов. Например, стоимость одного вагона может составить 30 млн гривен, тогда как капитальный ремонт — 16 млн гривен. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что пользователи украинского сегмента соцсетей активно обсуждают очередные чудеса обслуживания от "Укрзализници". В этот раз пострадали пассажиры, которые добирались из Рахова в Одессу. Один из вагонов на некоторое время стал похож на бассейн из-за того, что там разорвало проржавевшую трубу. Это случилось из-за того, что машинисту пришлось резко затормозить. 

Также на портале "Комментарии" — Зеленский начинает большое обновление грузовых вагонов: сколько выделят денег машиностроителям



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Источник: https://www.facebook.com/groups/transportdnepr/posts/882032882513178/
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Обсуждения

Сташинский

сегодня, 10:58

Украйина, цэ Йевропа! А в Йевропи так усюды. )))

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