Парубий просил государственную охрану перед убийством: что ему ответили

Перед своей гибелью бывший глава Верховной Рады и нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий обращался с просьбой о государственной охране. Однако, как сообщили в Управлении государственной охраны (УГО), ему было отказано, объяснив это нормами действующего законодательства.

Андрей Парубий. Фото из открытых источников

В заявлении, обнародованном в Facebook, УГО назвало информацию об "игнорировании" запроса Парубия манипулятивной и подчеркнуло, что ведомство действует исключительно в рамках закона. Ссылаясь на статью 6 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", в УГО напомнили, что охрану обеспечивают только руководителям высших органов власти и только на один год после того, как они оставили свои должности.

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение ОДНОГО ГОДА, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", — говорится в заявлении УГО.

Таким образом, в Управлении государственной охраны объяснили, что поскольку Андрей Парубий покинул пост председателя парламента в 2019 году, закон не предусматривал для него автоматического права на охрану.

Убийство Парубия

30 августа во Львове Андрей Парубий был застрелен на улице Ефремова. По предварительным данным, нападающий замаскировался под курьера доставки и произвел несколько выстрелов в политика. Львовская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства Парубия. На месте работают следователи, криминалисты и кинологи. Нападающего до сих пор разыскивают.

Кто такой Андрей Парубий

Андрей Парубий (1971-2025) – украинский политик и государственный деятель. Он участвовал в ключевых событиях новейшей истории Украины от Оранжевой революции до Революции Достоинства.

Парубий родился во Львовской области, получил историческое образование во Львовском университете. В 1990-х стал депутатом местных советов, а в 2000-х активным участником протестных движений. В 2014 году возглавлял Совет национальной безопасности и обороны после бегства Януковича. С 2016 по 2019 год был спикером Верховной Рады. В последние годы работал в парламенте от "Европейской Солидарности".

У политика остались жена и дочь.

