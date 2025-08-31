Парубий просил государственную охрану перед убийством: что ему ответили

Рубрики
Перед своей гибелью бывший глава Верховной Рады и нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий обращался с просьбой о государственной охране. Однако, как сообщили в Управлении государственной охраны (УГО), ему было отказано, объяснив это нормами действующего законодательства.
Андрей Парубий. Фото из открытых источников
В заявлении, обнародованном в Facebook, УГО назвало информацию об "игнорировании" запроса Парубия манипулятивной и подчеркнуло, что ведомство действует исключительно в рамках закона. Ссылаясь на статью 6 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", в УГО напомнили, что охрану обеспечивают только руководителям высших органов власти и только на один год после того, как они оставили свои должности.
Таким образом, в Управлении государственной охраны объяснили, что поскольку Андрей Парубий покинул пост председателя парламента в 2019 году, закон не предусматривал для него автоматического права на охрану.
30 августа во Львове Андрей Парубий был застрелен на улице Ефремова. По предварительным данным, нападающий замаскировался под курьера доставки и произвел несколько выстрелов в политика. Львовская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного убийства Парубия. На месте работают следователи, криминалисты и кинологи. Нападающего до сих пор разыскивают.
Андрей Парубий (1971-2025) – украинский политик и государственный деятель. Он участвовал в ключевых событиях новейшей истории Украины от Оранжевой революции до Революции Достоинства.
Парубий родился во Львовской области, получил историческое образование во Львовском университете. В 1990-х стал депутатом местных советов, а в 2000-х активным участником протестных движений. В 2014 году возглавлял Совет национальной безопасности и обороны после бегства Януковича. С 2016 по 2019 год был спикером Верховной Рады. В последние годы работал в парламенте от "Европейской Солидарности".
У политика остались жена и дочь.
