Парижская компания такси приостановила использование автомобилей Tesla из-за смертельной аварии

Министр транспорта Франции заявил в среду, 15 декабря, что на данном этапе нет предположений, что смертельная авария в Париже с участием такси Tesla Model 3 произошла из-за технической неисправности. Об этом сообщает Fox News.

Автомобиль Tesla – фото из открытых источников

Ведущая парижская компания такси G7 приостановила использование 37 автомобилей Model 3 в своем автопарке после субботней аварии с участием одного из водителей, в которой один человек погиб и 20 получили ранения.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщают следователи.

"Нет никаких моментов, которые натолкнули бы на мысль, что это связано с технической проблемой", — сказал министр транспорта Жан-Батист Джеббари радио RMC.

Министр сказал, что разговаривал с исполнительным директором Tesla Europe, который сказал ему, что не было никаких предупреждений об опасности Model 3.

Tesla не ответила на запросы о комментарии. Автопроизводитель собирает подробные данные с датчиков и камер на своих автомобилях и будет использовать эти данные в дальнейшем, чтобы обжаловать заявления о том, что аварии были вызваны неисправной технологией.

Заместитель генерального директора G7 Ян Рикордел сказал, что авария произошла, когда неработавший водитель такси отвозил свою семью в ресторан. По словам Рикорделя, водитель попытался затормозить, но автомобиль ускорился.

Источник в полиции сообщил Reuters, что автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора, внезапно помчался вперед, сбил и потянув за собой умершего впоследствии велосипедиста.

Водитель пытался остановить транспортное средство, наехав на окружающие препятствия, включая мусорные баки, нанеся еще больше повреждений, сообщил источник в полиции, ссылаясь на собственную версию событий и слова свидетелей.

Работал ли автомобиль в режиме автопилота, не было понятно. В полиции сообщили, что тест на алкоголь у водителя был отрицательным.

Источник в суде сообщил, что по факту умышленного убийства водителя возбуждено уголовное производство.

На видео, полученном Reuters, видны обломки черной Tesla и обломки, разбросанные по улице. Левая сторона автомобиля была скомкана, переднее левое колесо разбилось и лобовое стекло.

Похоже, автомобиль столкнулся с белым фургоном, получившим повреждение передней части. Другие кадры, распространяемые в социальных сетях, показывают, как свидетели ухаживают за ранеными и шокированными прохожими после аварии.

Как сообщали ранее "Комментарии", Tesla будет продавать свои автомобили неокрашенными.

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