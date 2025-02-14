Папу Римского госпитализировали в больницу: Ватикан обнародовал заявление

Папа Римский Франциск переведен в поликлинику Джемелли, чтобы продолжить лечение бронхита. Как указывает Ватикан, понтифик долго болел и в конце концов был вынужден прибегнуть к более интенсивной помощи.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

14 февраля Ватикан обнародовал заявление, где отметил, что после утренней аудиенции Папа Римский отправится в клинику, где пройдет необходимые диагностические исследования и продолжит лечение бронхита в стационарных условиях. Пока неизвестно, сколько времени Папа Франциск будет находиться в больнице.

Утром Франциск принял на аудиенции премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Фицо подарил Папе Римскому бронзовую работу с изображением святых Кирилла и Мефодия и образ Ангела-хранителя. В составе делегации, сопровождавшей словацкого премьера, также была его 83-летняя мать.

В Ватикане заявили, что переговоры охватывали вопросы, связанные с семьей и образованием, а также, согласно заявлению, "нестабильность в Украине и перспективы мира", хрупкое израильско-палестинское перемирие и гуманитарный кризис в секторе Газа.

88-летний Папа Франциск в течение последних двух лет болел гриппом и несколько раз испытывал проблемы со здоровьем. Он также дважды упал в своей резиденции в Ватикане. Кроме того, его все чаще видят в колесном кресле или с тростью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциск недавно рассказывал о борьбе с "сильной простудой". Однако 7 февраля Ватикан обнародовал новое заявление о состоянии здоровья понтифика, где оказалось, что болезнь Папы Римского серьезнее, чем считалось изначально. Это не просто простуда, а бронхит.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский назвал план Трампа "позором". По его словам, это не способ решения проблем.