Папа Римский заявил, что близок к смерти: что известно о его состоянии

88-летний Папа Римский Франциск продолжает находиться в больнице, куда попал из-за бронхита. В приватной беседе понтифик выразил пессимистические настроения, отметив, что на этот раз не справится с болезнью, о чем сообщает Politico.

Папа Римский Франциск (фото из открытых источников)

По информации прессслужбы Ватикана, бронхит у Папы Римского, в молодости перенесший операцию на легких, перерос в "полимикробную инфекцию" со "сложной клинической картиной". Состояние здоровья понтифика ухудшилось, в результате чего врачи были вынуждены изменить стратегию лечения.

Согласно источникам, Франциск испытывал сильную боль и выразил опасение, что не сможет поправиться. Ранее врачи запретили ему проводить регулярную утреннюю проповедь Ангела Господня, которую он редко пропускал даже во время госпитализации. Сейчас понтифик следует исключительно указаниям медиков.

В связи с ухудшением здоровья за последний месяц Франциск также сосредоточился на завершении важных инициатив и назначении на ключевые должности лиц, пользующихся его доверием.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ватикан выступил с заявлением о здоровье понтифика . Папа Римский Франциск недавно заявил, что борется с "сильной простудой". Однако Ватикан обнародовал новое заявление о состоянии здоровья понтифика, где оказалось, что болезнь Папы Римского серьезнее, чем считалось изначально. Это не просто сильная простуда, а бронхит.

5 февраля во время всеобщей аудиенции 88-летний Франциск решил не читать катехиз и доверил это своим коллегам. Он объяснил это решение тем, что борется с "сильной простудой".



Однако Святейший престол опубликовал новое заявление о состоянии здоровья, где назвал другую болезнь понтифика.