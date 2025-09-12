logo

BTC/USD

115251

ETH/USD

4544.8

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Отца погибшей Ирины Заруцкой не пустили на похороны: комментарий Гончаренко
commentss НОВОСТИ Все новости

Отца погибшей Ирины Заруцкой не пустили на похороны: комментарий Гончаренко

Нардеп Гончаренко: «Отец не смог поехать на похороны дочери в США из-за запрета выезда для мужчин призывного возраста»

12 сентября 2025, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал резонансную историю, которая получила широкую огласку в мировых медиа. По его словам, украинцу, чья дочь была убита в США, не разрешили уехать за границу, чтобы попрощаться с ней, поскольку он подпадает под ограничения для мужчин призывного возраста.

Отца погибшей Ирины Заруцкой не пустили на похороны: комментарий Гончаренко

Погибшая украинка в США

"Это невозможно представить — горе отца, потерявшего ребенка за тысячи километров, запрещающего поехать даже на его похороны. В то время как для своих границ открыты, обычных людей лишают права на прощание с родными", — заявил Гончаренко.

Он подчеркнул, что подобные случаи бросают тень на имидж Украины и создают несправедливость среди граждан.

"Границы должны быть открытыми. У каждого должны быть равные права", — подчеркнул депутат.

Гончаренко также сообщил, что уже внес законопроект, который по его замыслу позволит гражданам мужского пола выезжать за границу в случаях трагических обстоятельств. Он призвал остановить эту жестокость, которая, по его словам, унижает людей в самые сложные моменты их жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования в уголовном производстве против народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого в масштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Схема мошенничества По версии следствия, в 2021 году депутат, используя собственные политические контакты с руководством Республики Беларусь, организовал заключение контракта на поставку минеральных удобрений между рядом украинских компаний.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PfRmUnGpfWnPYYP8RsHwbpgFKJAgEJDHkVLBHpborbKKji7yhm9BzEzSbEFUfMyYl&id=100000877390037
Теги:

Новости

Все новости