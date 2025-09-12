Отца погибшей Ирины Заруцкой не пустили на похороны: комментарий Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал резонансную историю, которая получила широкую огласку в мировых медиа. По его словам, украинцу, чья дочь была убита в США, не разрешили уехать за границу, чтобы попрощаться с ней, поскольку он подпадает под ограничения для мужчин призывного возраста.

Погибшая украинка в США

"Это невозможно представить — горе отца, потерявшего ребенка за тысячи километров, запрещающего поехать даже на его похороны. В то время как для своих границ открыты, обычных людей лишают права на прощание с родными", — заявил Гончаренко.

Он подчеркнул, что подобные случаи бросают тень на имидж Украины и создают несправедливость среди граждан.

"Границы должны быть открытыми. У каждого должны быть равные права", — подчеркнул депутат.



Гончаренко также сообщил, что уже внес законопроект, который по его замыслу позволит гражданам мужского пола выезжать за границу в случаях трагических обстоятельств. Он призвал остановить эту жестокость, которая, по его словам, унижает людей в самые сложные моменты их жизни.



