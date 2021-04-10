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Остров Ява пострадал от сильного землетрясения, есть жертвы

В следствие землетрясения погибли не меньше 7 человек

10 апреля 2021, 23:56
Автор:

Татьяна Веремеева

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в субботу, 10 апреля, у берегов индонезийского острова Ява, в результате чего погибли семь человек, двое получили серьезные ранения. Также были повреждены сотни зданий в нескольких городах, сообщает агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны BNPB. Об этом пишет Reuters.

Остров Ява пострадал от сильного землетрясения, есть жертвы

На острове Ява произошло мощное землетрясение

Землетрясение, которое произошло в 2 часа дня по местному времени, ощущалось по всей Восточной Яве, где проживает 40,7 млн человек, и близлежащим провинциям, включая курортный остров Бали, сообщают индонезийские СМИ.

Десять человек получили легкие ранения, в то время как неустановленное число людей в нескольких деревнях было перемещено в эвакуационные центры, поскольку некоторые дома были разрушены. По данным агентства, были повреждены более 300 домов и десятки других зданий, включая школы, больницы, правительственные учреждения и места отправления культа.

Цифры могут измениться по мере того, как власти будут собирать больше информации о масштабах жертв и ущерба.

На снимках в средствах массовой информации были видны сплющенные дома в городах близ южного побережья Восточной Явы, ближайшего района к эпицентру землетрясения.

Большая статуя гориллы в парке развлечений города Бату лишилась головы.

Землетрясение произошло в Индийском океане в 91 км от южного побережья Восточной Явы. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,9 на глубине 96 км.

На прошлой неделе на Индонезию обрушился тропический циклон Сероджа, который вызвал оползни и внезапные наводнения, унесшие жизни более 170 человек на островах в провинции Восточная Нуса-Тенггара.

Находясь на так называемом Тихоокеанском Огненном кольце, Индонезия регулярно подвергается землетрясениям.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 балла, обрушившееся на остров Сулавеси в январе, унесло жизни более 100 человек.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-quake/indonesias-java-hit-by-magnitude-5-9-quake-seven-killed-idUSKBN2BX05I
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