Остров Ява пострадал от сильного землетрясения, есть жертвы

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Татьяна Веремеева
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в субботу, 10 апреля, у берегов
индонезийского острова Ява, в результате чего погибли семь человек, двое
получили серьезные ранения. Также были повреждены сотни зданий в нескольких
городах, сообщает агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны
BNPB. Об этом пишет Reuters.
На острове Ява произошло мощное землетрясение
Землетрясение, которое произошло в 2 часа дня по местному времени,
ощущалось по всей Восточной Яве, где проживает 40,7 млн человек, и близлежащим
провинциям, включая курортный остров Бали, сообщают индонезийские СМИ.
Десять человек получили легкие ранения, в то время как неустановленное
число людей в нескольких деревнях было перемещено в эвакуационные центры,
поскольку некоторые дома были разрушены. По данным агентства, были повреждены
более 300 домов и десятки других зданий, включая школы, больницы,
правительственные учреждения и места отправления культа.
Цифры могут измениться по мере того, как власти будут собирать больше
информации о масштабах жертв и ущерба.
На снимках в средствах массовой информации были видны сплющенные дома в
городах близ южного побережья Восточной Явы, ближайшего района к эпицентру
землетрясения.
Большая статуя гориллы в парке развлечений города Бату лишилась головы.
Землетрясение произошло в Индийском океане в 91 км от южного побережья
Восточной Явы. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического
центра, магнитуда землетрясения составила 5,9 на глубине 96 км.
На прошлой неделе на Индонезию обрушился тропический циклон Сероджа,
который вызвал оползни и внезапные наводнения, унесшие жизни более 170 человек
на островах в провинции Восточная Нуса-Тенггара.
Находясь на так называемом Тихоокеанском Огненном кольце, Индонезия
регулярно подвергается землетрясениям.
Напомним, землетрясение
магнитудой 6,2 балла, обрушившееся на остров Сулавеси в январе, унесло
жизни более 100 человек.
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