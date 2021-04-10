Остров Ява пострадал от сильного землетрясения, есть жертвы

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в субботу, 10 апреля, у берегов индонезийского острова Ява, в результате чего погибли семь человек, двое получили серьезные ранения. Также были повреждены сотни зданий в нескольких городах, сообщает агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны BNPB. Об этом пишет Reuters.



На острове Ява произошло мощное землетрясение

Землетрясение, которое произошло в 2 часа дня по местному времени, ощущалось по всей Восточной Яве, где проживает 40,7 млн человек, и близлежащим провинциям, включая курортный остров Бали, сообщают индонезийские СМИ.

Десять человек получили легкие ранения, в то время как неустановленное число людей в нескольких деревнях было перемещено в эвакуационные центры, поскольку некоторые дома были разрушены. По данным агентства, были повреждены более 300 домов и десятки других зданий, включая школы, больницы, правительственные учреждения и места отправления культа.

Цифры могут измениться по мере того, как власти будут собирать больше информации о масштабах жертв и ущерба.

На снимках в средствах массовой информации были видны сплющенные дома в городах близ южного побережья Восточной Явы, ближайшего района к эпицентру землетрясения.

Большая статуя гориллы в парке развлечений города Бату лишилась головы.

Землетрясение произошло в Индийском океане в 91 км от южного побережья Восточной Явы. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,9 на глубине 96 км.

На прошлой неделе на Индонезию обрушился тропический циклон Сероджа, который вызвал оползни и внезапные наводнения, унесшие жизни более 170 человек на островах в провинции Восточная Нуса-Тенггара.

Находясь на так называемом Тихоокеанском Огненном кольце, Индонезия регулярно подвергается землетрясениям.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 балла, обрушившееся на остров Сулавеси в январе, унесло жизни более 100 человек.

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