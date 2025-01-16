Оставила новорожденного ребенка на мусорнике в пакете в мороз: что будет горе-матери

Вчера, 15 января около 19:50 в полицию обратились неравнодушные прохожие и сообщили о том, что по ул. Тернопольской рядом мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Хмельницкой области.

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На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, работники криминальной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления и ювенальные полицейские. Оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность роженицы.

Ею оказалась 36-летняя местная жительница, родившая мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.

"Скорая" забрала новорожденного в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы. Роженицу тоже госпитализировали.

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве мужчина порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнего парня из-за того, что тот громко слушал музыку в автобусе.

Несовершеннолетний, находясь в салоне транспортного средства, включил портативную колонку и не реагировал на замечания пассажиров. Во время дальнейшего конфликта 53-летний мужчина ударил юношу парикмахерской бритвой, причинив ему резаную рану лица. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева. Полицейские задержали нарушителя.







