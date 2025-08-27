Минувшей ночью военнослужащие отделения пограничной службы "Велятино" Мукачевского отряда обнаружили останки человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, из-за диких животных был поврежден и неполный. Причину гибели будут устанавливать эксперты. Об обнаружении останков человека пограничники проинформировали сотрудников полиции.

Наряду с человеческими костями пограничный наряд обнаружил фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд вынес ему штраф.

Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах также пограничники отдела "Шибены" (Ивано-Франковская область). Никаких документов, позволяющих идентифицировать это лицо, не было. По этому факту пограничники также сообщили сотрудникам Национальной полиции.

