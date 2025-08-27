logo

Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними
commentss НОВОСТИ Все новости

Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними

В Карпатах пограничники обнаружили останки двух человек

27 августа 2025, 18:52
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Минувшей ночью военнослужащие отделения пограничной службы "Велятино" Мукачевского отряда обнаружили останки человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними

Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними

Во время патрулирования украинско-румынского участка границы в районе горы Фрасин наряд наткнулся на фрагменты человеческого скелета, который, вероятно, из-за диких животных был поврежден и неполный. Причину гибели будут устанавливать эксперты. Об обнаружении останков человека пограничники проинформировали сотрудников полиции.

Наряду с человеческими костями пограничный наряд обнаружил фрагменты одежды, документы, камуфлированный рюкзак и сумку. Документы принадлежали 36-летнему уроженцу Луганской области, которого пограничники задерживали в ноябре 2023 года. Тогда за попытку незаконно попасть в Румынию Хустский районный суд вынес ему штраф.

Кроме того, на днях человеческий скелет обнаружили в горах также пограничники отдела "Шибены" (Ивано-Франковская область). Никаких документов, позволяющих идентифицировать это лицо, не было. По этому факту пограничники также сообщили сотрудникам Национальной полиции.

                                                                                                                                                              

Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними - фото 2
Останки людей обнаружили пограничники в Карпатах: что было с ними - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая высказалась о решении Кабмина о разрешении выезжать молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет за границу и назвала его неоднозначным.



