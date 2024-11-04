Ослепли из-за врачей: на Тернопольщине людей за деньги лечили запрещенным препаратом

Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в уголовных производствах в отношении трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

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В зависимости от совершенных действий им инкриминировано ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больных, получение неправомерной выгоды и служебную халатность (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствие установило, что заведующий офтальмологическим отделением одной из районных больниц сбыл пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, не предназначенный для лечения в офтальмологической практике.

Трое врачей этого медучреждения с марта 2022 по февраль 2023 по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тыс. грн, требуя эти деньги за введение препарата.

В результате такого "лечения" пострадали 18 пациентов, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 – на оба глаза. Из-за осложнения болезни после введения препарата 7 пациентам проведена операция по удалению глаза.

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