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Главная Новости Общество происшествия Организаторам финансовой пирамиды в Украине объявили о подозрении
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Организаторам финансовой пирамиды в Украине объявили о подозрении

Служба безопасности Украины объявила о подозрении организаторам финансовой пирамиды

сегодня, 15:55
Автор:

Владимир Лавский

Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении, двух из них суд отправил под домашний арест. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своем официальном сайте. 

Организаторам финансовой пирамиды в Украине объявили о подозрении

"Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится девятого сентября", - сообщают в СБУ. 

Кроме того, магазины "Сети" продолжают работать, чтобы вкладчики смогли обменять сертификаты на свои финансовые сбережения.

В отчете СБУ не сообщается, что это за фирма, но, по сообщениям в СМИ, речь, скорее всего, идет о компании B2B Jewerly, которая занимается продажей драгоценностей по низким ценам. 

Ранее "Комментарии" объясняли, по какому принципу работает пирамида B2B Jewerly. 



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