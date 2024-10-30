Опасный лес: что обнаружили спасатели в Донецкой области

В Донецкой области пиротехники обследовали лесной массив возле одного из сел в Краматорском районе. Саперы обнаружили и уничтожили 2 танковые мины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Работа саперов в лесу. Фото: ГСЧС Донецкой области

Спасатели напоминают: посещать леса в Донецкой области сейчас нельзя, ведь там немало взрывоопасных предметов. Особенно осенью боеприпасы часто скрыты под толстым слоем листьев, сливающихся с их цветом.

"Если вы заметили подозрительный предмет, не пытайтесь его осматривать или перемещать! Сразу звоните по телефону на номер 101", – призывают ГСЧСники.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Прикарпатье обнаружили заблудшую женщину и мужчину, который умер, собирая грибы

28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг. Чрезвычайники поисково-спасательного отделения села Выгода нашли женщину и сопровождали ее в автомобиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции.

К поисково-спасательной операции привлекались 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи с собаками.

Читайте также: На Николаевщине раздался мощный взрыв: есть раненые

Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной громады. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Остановившись, услышали возле себя взрыв – у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты установили, что сдетонировавший предмет – это остатки от вражеского БпЛА.