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Опасное пиво можно купить в украинских магазинах

ЧАО «Карлсберг Украина» отзывает часть партии продукции из оборота

сегодня, 15:17
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Недилько Ксения

ЧАО "Карлсберг Украина" сообщило Госпродпотребслужбе о решении об отзыве с рынка партии пива темного пастеризованного "Львовское Рождественское" в стеклянных бутылках объемом единицы продукции 0,5 л по номеру партии, совпадающей с датой производства 03.10.24. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы Украины.

Опасное пиво можно купить в украинских магазинах

Иллюстративное фото

Предметом отзыва стала продукция лимитированной партии в стеклянной таре от поставщика, в которой во время внутренней системы инспектирования компанией был обнаружен дефект стеклянной спайки между бутылками. Несмотря на то, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает необходимым изъять из продаж продукты в указанной упаковке.

Компания информирует потребителей об этом решении и просит потребителей при обнаружении продукта с датой производства.

ЧАО "Карлсберг Украина" информирует партнеров о своем решении с целью прекращения реализации упомянутой партии и отзыва ее из обращения.

В настоящее время Компанией принимаются корректирующие меры в соответствии с законодательством Украины, внутренними процедурами и стандартами безопасности и качества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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В больнице в результате пищевого отравления грибами еще 1 ноября умер мужчина 1965 года рождения, а на следующий день – малолетняя дочь его сожительницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Тернопольской области.

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