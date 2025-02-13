Опасная рыбалка: что произошло на Полтавщине

На Полтавщине, на реке Днепр, в 5 км от берега перевернулась лодка на воздушной подушке с пятью рыбаками. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Событие произошло в с. Шушваловка Кременчугского района. Трое мужчин самостоятельно добрались до берега в с. Жолнина Черкасской области.

Водолазы ГСЧС вместе с работниками коммунального предприятия "Аквасервис" спасли двух рыбаков, находившихся на льду с помощью аэроглисера. Их доставили на берег и передали медикам.

К спасательной операции были привлечены 18 человек и 6 единиц техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с февраля в Украине вводится запрет на отлов щуки. Для обеспечения охраны производителей во время их миграций и воспроизводства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

С 15 февраля 2025 года в Украине вступает в силу запрет на отлов щуки обыкновенной, который продлится до 31 марта 2025 года. Это решение принято в целях охраны и сохранения производителей щуки во время нерестовых миграций и природного воспроизводства.

Запрет касается любительского рыболовства, включая спортивное рыболовство и подводную охоту, на рыбохозяйственных водных объектах и их частях, где щука совершает нерест. Эта инициатива реализуется в соответствии с требованиями Правил любительского рыболовства, утвержденными приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Важно, что за нарушение этого запрета предусмотрены штрафные санкции.