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Он первым привез Pepsi в СССР: в США умер сооснователь брендовой газировки

Совладелец корпорации Pepsi Дональд Кендалл скончался, не дожив всего полгода до 100 лет

сегодня, 22:35
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня в США  в возрасте 99 лет умер мультимиллиардер и совладелец корпорации Pepsi Дональд Кендалл. Об этом сообщается на сайте компании всемирно известной  газировки.

Он первым привез Pepsi в СССР: в США умер сооснователь брендовой газировки

Начало карьеры Кендалла было положено в цехе по ручному разливу напитка в бутылки, а со временем находчивость, трудоспособность и предприимчивость парня сделали из него совладельца и генерального директора корпорации.

В 1957 году Кендалл был назначен президентом Pepsi-Cola International и добился того, чтобы напиток продавался в 103 странах. Для этого американец не гнушался и политикой. Он был заинтересован в политических делах и наладил отношения с несколькими президентами США, в частности много лет дружил с Ричардом Никсоном.

Благодаря дружбе с Никсоном Дональд Кендалл смог посетить в 1959 году Москву в рамках культурного обмена с СССР. Именно Кендалл угостил тогдашнего председателя Совета Министров СССР Никиту Хрущева первой в жизни колой. Уже через 14 лет после этой встречи Pepsi стала первым потребительским товаром из США, который изготавливался и продавался в Советском Союзе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал еще об одной сегодняшней потере - у себя в доме во Франции умер известный актер Майкл Лондсейл.


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