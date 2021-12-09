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"Он может что-то с собой сделать": жена водителя, подозреваемого в ДТП под Черниговом

Женщина рассказала, что ее муж в ДТП также получил травмы

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Жена водителя грузовика, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии, где разбилось 13 украинцев, отметила, что она поддерживает меру пресечения, которую назначило судебное учреждение. Она опасается, что муж может покончить с собой, ведь очень тяжело переживает эту трагедию психологически. Произошедшее она прокомментировала тележурналистам после того, как состоялось заседание Новозаводского районного судебного учреждения. Об этой ситуации информирует "Общественное".

"Он может что-то с собой сделать": жена водителя, подозреваемого в ДТП под Черниговом

ДТП на Черниговщине с участием маршрутки и грузовика (фото ГСЧС Украины в Facebook)

Как отметила супруга подозреваемого водителя грузового авто, он также имеет травмы, но медики не сообщают ее о том, каково его состояние здоровья.

Она продолжила, что поддерживает такую меру пресечения судебного учреждения в виде содержания под стражей. Она очень переживает, чтобы он не совершил самоубийство, потому что все тяжело переживает психологически. И психологически, и физически он никакой.

Жительница Черниговщины продолжает, что после этой ужасной аварии она видела мужа во время судебного заседания. И придерживается мнения, что нельзя в этой большой беде винить только водителя фуры.

По ее словам, он виноват только, что остался в живых. А всем горе. Им, люди добрые, тоже горе. Да, беда, в семьях по одному, двух погибших. А в нашей –13 трупов. А еще травмированные могут умереть. Эти погибшие все на нас, не только на шофере, погибшие считаются на нашей семье, на ее представителях, на кругу знакомых.

Также женщина подозреваемого в смертельной автотроще, отмечает, что мужчина был добросовестным, ответственно относился к своей работе, также технически хорошо обслуживал свой грузовик.

  Напомним, что "Комментарии" сообщили об маштабной аварии под Черниговом.


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Источник: https://suspilne.media/188055-a-za-trimanna-pid-vartou-vin-moze-z-sobou-sos-zrobiti-druzina-vodia-furi/
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