Оккупированные Запорожье, Херсон и Краматорск: какие глобусы сделали в России

В школах оккупированного Мариуполя детям раздали глобусы, где оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к россии. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Глобус, сделанный в россии. Фото: 0629

Фото новых российских глобусов мариупольцы обнародовали в соцсетях.

На глобусах оккупанты обозначили как российские даже те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины. В частности, "российскими" стали областные центры – Запорожье, которое оккупанты так и не смогли захватить, и Херсон, который ВСУ уже деоккупировали.

Также под российский контроль на глобусе оккупанты взяли и Краматорск в Донецкой области, который также не был под оккупацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты заявили об "освобождении важного населенного пункта" в Харьковской области

О взятии Кругяковки в Харьковской области заявило оккупационное Минобороны России сегодня, 30 октября. С "освобождением населенного пункта" министр обороны государства-агрессора андрей белоусов поздравил оккупантов, а именно – командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М.Калинина.

Гауляйтер Харьковщины, самопровозглашенный глава Харьковщины виталий ганчев заявил, что "взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей поставки противника, путь на правый берег реки Оскол закрыт для ВСУ".

Читайте также: Оккупационная "власть" в лице гауляйтера Ганчева 29 октября заявляет, что украинские власти покидают Купянск, поскольку российские войска продвигаются в город. По данным начальника Купянской ГВА Андрея Беседина, ситуация остается сложной.