Оккупанты заставляют украинских педагогов преподавать по «стандартам рф»

Около трех с половиной тысяч украинских учителей на оккупированных территориях уже проходят соответствующую переквалификацию, чтобы преподавать по "стандартам рф". Об этом сообщает уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



На оккупированных территориях учителей заставляют пройти переквалификацию (фото из открытых источников)

Кафиры продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство.

"Для этого захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ". Около трех с половиной тысяч учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях", — говорится в сообщении.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что кафиры продолжают нарушать международное законодательство.



"Акт принуждения к обучению и вмешательству в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированного статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии со статьями 24 и 94 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав ребенка в Украине", — заявила Людмила Денисова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мелитополе оккупанты уничтожают и изымают из библиотек украинские книги . оккупанты России уничтожают, запрещают и изымают из библиотек украинские исторические книги. Захватчики считают, что в книгах пропагандируют "идеи национализма".















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