Оккупанты в Донецкой области обстреляли поселок Таранчук: дома без электричества

Поселок Тарамчук в Донецкой области остался без электричества из-за обстрела оккупантами. Об этом пишет на своей Facebook странице руководитель гуманитарной миссии Евгений Каплин.

Поселок Тарамчук, фото Facebook Євгений Каплин

Обстрелы велись дважды — в 6 и в 9 утра. Пострадали дома местного населения. Прекратила работать трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Население остается без электроснабжения.

"Для выезда ремонтных бригад и восстановления электроэнергии в поселке необходимы двусторонние письменные гарантии прекращения огня. Получение таких гарантий со стороны неподконтрольных территорий в прошлый раз затянулось больше чем на месяц. Все это время поселок оставался без электричества", — сообщает Евгений Каплин.

Информация об обстрелянных домах еще уточняется, так как обстрелы продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в партии Путина обмолвились, признавшись, что именно Россия захватила Донбасс. Так, депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что на Донбассе проходит "эксперимент по воссоединению этой территории с Россией". Дмитрий Саблин сделал такое заявление абсолютно открыто, приехав в оккупированный Донецк.

Журналист Денис Казанский отметил, фактически депутат Госдумы признал то, о чем уже давно говорят, — Кремль проводит эксперименты на оккупированных украинских территориях. Ну, а готовность Москвы пойти на то, чтобы на территории ОРДЛО "нарезать" русские мажоритарные округа, лишний раз подтверждает тот тезис, что нет и не было никогда "внутреннего конфликта" в Украине, как и не было никакой "войны".

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