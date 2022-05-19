Оккупанты опозорились сюжетом с "базы Азова": подробности (ФОТО)

Пропагандистские рупоры рф в очередной раз опозорили себя, создав очередной фейк о военных "Азова". Они обнародовали в эфире сюжет как будто с базы полка "Азов", но эту неправду выдает реквизит захватчиков. Об этом информирует советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Роспропаганда опозорилась фейком об "Азове" (фото из открытых источников)

Чиновник выразил свое мнение, что "криворукие фейкометы" из РФ и в этот раз не смогли отснять свою качественную пропаганду. Как доказательство, Андрющенко приводит аргумент — в сюжете показана "база Азова" в селе Юрьевка, которую они почему-то назвали Ялтой".

"На фото с базы мы обязательно должны увидеть: портрет Гитлера, два издания "Моя борьба" и еще что-то с рунами и символикой нацистов. Но если нет издания "Моя боротьба", то "нацисты Азову" могут почитать "Моя борьба", которую припасли для фото россияне. Ну, а если нет рун – то "Сертификат" тоже пойдет в дело", — заметил советник мэра Мариуполя.

Петр Андрющенко при этом с иронией представляет "украинского фашиста", читающего работы Гитлера на русском.

Важно, что 16 мая с предприятия "Азовсталь" в госпиталь в Новоазовск эвакуировали 53 тяжелораненых азовца. Еще 211 военных через гуманитарный коридор доставили в населенный пункт Оленевка. Чтобы вернуть их в нашу страну, запланированный обмен.

18 мая глава российской Государственной думы Володин дал поручение представителям думского комитета по обороне подготовить резолюцию, запрещающую невозможность обмена пленных бойцов полка "Азов".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь.

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