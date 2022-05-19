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Оккупанты опозорились сюжетом с "базы Азова": подробности (ФОТО)

Российских пропагандистов снова выдал непрофессиональный реквизит

сегодня, 20:15 comments1335
Автор:

Лиля Воробьева
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Пропагандистские рупоры рф в очередной раз опозорили себя, создав очередной фейк о военных "Азова". Они обнародовали в эфире сюжет как  будто с  базы полка "Азов", но эту неправду выдает реквизит захватчиков. Об этом информирует советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Оккупанты опозорились сюжетом с "базы Азова": подробности (ФОТО)

Роспропаганда опозорилась фейком об "Азове" (фото из открытых источников)

Чиновник выразил свое мнение, что "криворукие фейкометы" из РФ и в этот раз не смогли отснять свою качественную пропаганду. Как доказательство, Андрющенко приводит аргумент — в сюжете показана "база Азова" в селе Юрьевка, которую они почему-то назвали Ялтой".

"На фото с базы мы обязательно должны увидеть: портрет Гитлера, два издания "Моя борьба" и еще что-то с рунами и символикой нацистов. Но если нет издания "Моя боротьба", то "нацисты Азову" могут почитать "Моя борьба", которую припасли для фото россияне. Ну, а если нет рун – то "Сертификат" тоже пойдет в дело", — заметил советник мэра Мариуполя.

Петр Андрющенко при этом с иронией представляет "украинского фашиста", читающего работы Гитлера на русском.

Важно, что 16 мая с предприятия "Азовсталь" в госпиталь в Новоазовск эвакуировали 53 тяжелораненых азовца. Еще 211 военных через гуманитарный коридор доставили в населенный пункт Оленевка. Чтобы вернуть их в нашу страну, запланированный обмен.

18 мая глава российской Государственной думы Володин дал поручение представителям думского комитета по обороне подготовить резолюцию, запрещающую невозможность обмена пленных бойцов полка "Азов".

Оккупанты опозорились сюжетом с ”базы Азова”: подробности (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ готовит пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь.


 


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Источник: https://t.me/andriyshTime/960
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Обсуждения

Володимир

сегодня, 20:42

1. З якого х... ваш сайт забитий сектантською пропагандою? 2. Особа яка писала цю статтю знає кого називають «кафірами»?

PR

сегодня, 20:33

Интересно, рос.фашистские пропагандисты для этого фейка взяли гитлеровский реквизит из собственной домашней коллекции или же в аренду у рос.нацистов? Чего чего, а этого материала у них предостаточно. Не только ж рос.фюрер изучал труды геббельса и гитлера.

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