Оккупанты обстреляли ракетами Днепропетровская область: целились в инфраструктуру (Обновлено)

Утром 2 мая оккупанты запустили ракеты по территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в областной военной администрации. Обстреляли элеватор в Синельниковском районе. В результате взрыва ракеты был разрушен склад с зерном, в здании обрушилась крыша.

скрин с видео Телеграм Днепропетровская ОВА

Потерпевших от обстрела оккупантами среди местного населения нет. Кроме того, враг обстрелял территорию Межевской общины на границе с Донецкой областью. Там зафиксировано попадание двух ракет. Пока что оперативные службы устанавливают масштабы разрушений.

До обеда оккупанты запустили еще две ракеты по территории Синельниковского района. По информации главы ОВА Валентина Резниченко, одна ракета попала в свинокомплекс. Животные уцелели, частично зацепило склады. От ракеты образовалась воронка в ширину 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку.

Напомним, что в воскресенье, 1 мая, также зафиксировано попадание ракеты в Синельниковском районе, пострадала женщина. Также от взрыва было уничтожено несколько зданий. Противовоздушная оборона ВСУ сбила над Покровской общиной ракету "Точка-У" и вражеский беспилотник в небе над областью.

Ранее, 30 апреля, ракеты оккупантов попали по территории заброшенной промышленной базы в том же районе и окрестностях Великой Костромки в Криворожском районе. Никто из людей не пострадал.



Оккупанты уже не одну неделю периодически обстреливают населенные пункты на границе Днепропетровской и Запорожской областей — в Синельниковом и Криворожском районах.



Как сообщал портал "Комментарии", майские планы оккупантов по захвату Донбасса сорваны. Оккупанты продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил, пытаясь прорвать оборону, по всей линии фронта. Фактически, враг не может продвинуться по тем направлениям, которые он пытается атаковать, в частности, Лиманское направление, а его планы по тактическим победам до 9 мая сорваны, говорит глава ОВА.









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