Проснулся бортпроводник, выживший в авиакатастрофе в Южной Корее: что он сказал

Авиакатастрофа самолета Jeju Air в Южной Корее стала одной из самых масштабных трагедий в истории страны за последние десятилетия. Из 181 пассажира, находившихся на борту Boeing 737-800, выжили только двое. 33-летний бортпроводник Ли, один из тех, кому удалось спастись, проснулся в больнице и смог пообщаться с врачами.

Авиакатастрофа в Южной Корее. Фото из открытых источников

Самолет выполнял рейс из Бангкока в аэропорт Муан на юго-западе Южной Кореи. Катастрофа произошла 29 декабря вскоре после 9:00 утра по местному времени. На месте аварии работало более 1,5 тысяч пожарных, полицейских и военных. Тушение пожара потребовало привлечения 32 пожарных машин и нескольких вертолетов. Среди пассажиров были граждане Южной Кореи и два гражданина Таиланда.

Одним из выживших был бортпроводник Jeju Air с фамилией Ли, был доставлен в больницу в городе Мокпо, а впоследствии переведен в медицинский центр Ewha Womans University Seoul в столице. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы и риск паралича. Несмотря на это, он остается в сознании и может общаться.

"Когда я очнулся, я уже был спасен", — сообщил Ли врачам.

Его состояние остается стабильным, признаков утраты памяти не обнаружено. Врачи пока не расспрашивали его об обстоятельствах крушения, чтобы не травмировать психологически.

Второй выживший — это 25-летняя стюардесса Ку, находящаяся в медицинском центре Асан в Сеуле. Ее состояние стабильное, хотя она получила травмы головы и лодыжки. Врачи воздерживаются от детальных комментариев по поводу ее состояния.

Эта катастрофа стала самой смертоносной в истории Южной Кореи с 1997 года, когда самолет Korean Air разбился на острове Гуам, унеся жизни 225 человек. Еще раньше, в 1983 году, самолет этой же авиакомпании был сбит советским истребителем и все 269 пассажиров погибли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Зеленского на авиакатастрофу в Южной Корее.

Также "Комментарии" писали о пассажире, выжившем в авиакрушении в Казахстане, который рассказал, что на самом деле произошло в самолете.