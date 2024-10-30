Один из областных центров останется без воды

Жители Чернигова останутся без воды в течение двух дней. Отключение воды будет происходить в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводе города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КП "Черниговводоканал".

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Так, сегодня, 30 октября, в связи с промывкой водопровода по ул. В.Тарновского, с 09:00 до 15:00 возможно снижение давления воды и появление осадка в воде к:

Многоэтажным жилым домам по ул. В.Тарновского №34; 34А; 34Б; 34В;

Юридическим потребителям на ул. В.Тарновского №34; 34А; 34Б; 34В/1.

В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе Ду=300мм (ремонт водопровода) по ул. Элеваторная, сегодня с 11:00 до 14:00 будет прекращено водоснабжение к:

Частным жилым домам на ул. Элеваторной, №53А, 55, 57, 59, 61, 63.

В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе Ду=200мм (замена задвижек) по ул. Г.Полуботка, 8А, завтра 31.10.2024 с 09:00 до 16:00 будет прекращено водоснабжение к:

Многоэтажным жилым домам по:

просп. Мира №27; 29

ул. Коцюбинского №56; 57; 58; 58А; 59; 60; 62; 63; 64

ул. Пятницкой №10

ул. Г.Полуботка №8А

Юридическим потребителям по:

проспекту Мира №27;29

ул. Коцюбинского №56; 57; 58; 58А; 59; 60; 61; 62; 63; 64

ул. Г.Полуботка №6А;8А

ул. Пятницкой №10

В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе Ду=100 (замена ввода) по пр-ту Левка Лукьяненко, 44, завтра 31.10.2024 с 12:00 до 17:00 будет прекращено водоснабжение к:

Многоэтажному жилому дому по пр-ту Левка Лукьяненко, 44.

Жителям указанных домов рекомендуют произвести запас питьевой воды.

Телефон для справок: 0800-50-50-51.