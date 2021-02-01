Одессит съел консервированную скумбрию и заболел ботулизмом

В Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Он заразился ботулизмом. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

В Одессе мужчина заразился ботулизмом через домашние консервы. Фото: ytimg.com

Мужчине стало плохо сразу после того, как он съел консервированную скумбрию. По предварительным данным продукт был изготовлен в домашних условиях.

Сейчас мужчина приходит в себя.

В Одесском областном лабораторном центре МЗ Украины предупредили, что употребление неправильно изготовленных домашних продуктов, в частности консервов из рыбы и мяса может стоить жизни.

Напомним, что ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни очень стойкий и выдерживает даже высокие температуры.

Первые симптомы инфекции человек чувствует спустя 12-24 часа после употребления зараженной пищи.

Чтобы уберечься от ботулизма следует избегать:

— вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,

— мясных и грибных консервов,

— консервов домашнего производства,

— продуктов сомнительного качества.

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