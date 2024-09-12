Очередной случай жестокого избиения военного: среди обидчиков – несовершеннолетний

Конфликт увидели случайные свидетели, один из которых и обратился в полицию.

Избиение военного. Фото: скриншот из видео

Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили личность потерпевшего. 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска, был обнаружен по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Полицейские оперативно установили правонарушителей. Ими оказались три жителя Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Полицейские опросили фигурантов в райотделе полиции. Выяснили, что в центре Ивано-Франковска они отдыхали и употребляли спиртные напитки. К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение карается на срок до четырех лет лишения свободы.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве избили военного митрополита: нападение могло быть спланировано

Неизвестные избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, прибывшего в Киев по приглашению "Крымской Платформы". Об этом первым в своем телеграмм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает портал "Комментарии". Кроме того, он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

По словам Климента, по приезду в Киев около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека у монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!"

Детали и фото – по ссылке.