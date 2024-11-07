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Обыденное дело привело к трагедии в Тернополе: почему погиб маленький ребенок

Женщина во время купания утопила ребенка, а затем пыталась убить себя

сегодня, 16:38
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Кречмаровская Наталия

В Тернополе произошла трагедия — женщина убила своего ребенка и пыталась покончить с собой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Тернопольской области.

Обыденное дело привело к трагедии в Тернополе: почему погиб маленький ребенок

Фото Нацполиции

В полиции уточнили, что женщина утопила своего маленького ребенка и выпрыгнула из окна.

“Около 5 утра 7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Дружбе с пятого этажа выпала 32-летняя женщина. У потерпевшей многочисленные переломы. Пока она в реанимации”, — сообщили в полиции.

Женщина объяснила, что пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку за несколько часов до этого во время купания утопила в ванне свою дочь, которой 2,5 года. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать, но не смогла.

В полиции отметили, что по данному факту следователи открыли уголовное производство в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантки согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за халатности родителей отравился 8-месячный ребенок. В Криворожском районе маленький мальчик отведал крысиный яд. Ребенка доставили в криворожскую больницу.

Сообщение об отравлении мальчика в полицию поступило 7 ноября. 8-месячный младенец ползая по дому натолкнулся на крошку крысиного яда. Пока родители отвлеклись, ребенок съел опасное вещество и впоследствии мальчика доставили в криворожскую детскую больницу. Теперь мальчика спасают врачи.

Детальнее о том, как произошла трагедия, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/pfbid024qv7ZG758PvjmiCWvef3fY6Srz1ya1hVg7wnq2FUv5D1pX1kLqgbGw5NtKA9PWUBl?locale=uk_UA
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