Обыденное дело привело к трагедии в Тернополе: почему погиб маленький ребенок

В Тернополе произошла трагедия — женщина убила своего ребенка и пыталась покончить с собой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Тернопольской области.

Фото Нацполиции

В полиции уточнили, что женщина утопила своего маленького ребенка и выпрыгнула из окна.

“Около 5 утра 7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Дружбе с пятого этажа выпала 32-летняя женщина. У потерпевшей многочисленные переломы. Пока она в реанимации”, — сообщили в полиции.

Женщина объяснила, что пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку за несколько часов до этого во время купания утопила в ванне свою дочь, которой 2,5 года. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать, но не смогла.

В полиции отметили, что по данному факту следователи открыли уголовное производство в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантки согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за халатности родителей отравился 8-месячный ребенок. В Криворожском районе маленький мальчик отведал крысиный яд. Ребенка доставили в криворожскую больницу.

Сообщение об отравлении мальчика в полицию поступило 7 ноября. 8-месячный младенец ползая по дому натолкнулся на крошку крысиного яда. Пока родители отвлеклись, ребенок съел опасное вещество и впоследствии мальчика доставили в криворожскую детскую больницу. Теперь мальчика спасают врачи.

Детальнее о том, как произошла трагедия, читайте по ссылке.



