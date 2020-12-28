Обвал шахты на Луганщине - есть жертвы

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Дмитрий Симоненко
Прошлой ночью в Луганской области произошел обвал шахты. В результате происшествия один горняк стал жертвой. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Национальной полиции.
Так, стало известно, что в шахте под названием Золотое, находящегося в Попаснянского района Луганской, случился обвал горного почвы. В результате аварии двое шахтеров оказались под завалами. Один рабочий смог подняться своими силами на поверхность, к сожалению, второго вскоре было найдено без признаков жизни.
Следствие возбудило уголовное дело по поводу нарушений правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Ранее "Комментарии" писали о том, что на Донбассе протестуют горняки. Причина банальна — колоссальная задолженность по зарплатам. Шахтеры крупнейшей государственной шахты "Капитальная", которая находится в Мирногради, сегодня утром не вышли на рабочую смену. Шахтеры предприятия "Мирноградвуголь", которому принадлежит "Капитальная" приняли резолюцию, где изложили свои требования к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгаль. В документе горняки требуют немедленно погасить всю имеющуюся задолженность по заработной плате.
Кроме того, портал стало известно о том, что спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно уничтожить только с помощью привлечения к уголовной ответственности. По его словам, его зарплата как председателя Верховной Рады Украины составляет от 38 до 42 тысяч гривен.
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