Обвал шахты на Луганщине - есть жертвы

Прошлой ночью в Луганской области произошел обвал шахты. В результате происшествия один горняк стал жертвой. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Национальной полиции.

Так, стало известно, что в шахте под названием Золотое, находящегося в Попаснянского района Луганской, случился обвал горного почвы. В результате аварии двое шахтеров оказались под завалами. Один рабочий смог подняться своими силами на поверхность, к сожалению, второго вскоре было найдено без признаков жизни.

Следствие возбудило уголовное дело по поводу нарушений правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Донбассе протестуют горняки. Причина банальна — колоссальная задолженность по зарплатам. Шахтеры крупнейшей государственной шахты "Капитальная", которая находится в Мирногради, сегодня утром не вышли на рабочую смену. Шахтеры предприятия "Мирноградвуголь", которому принадлежит "Капитальная" приняли резолюцию, где изложили свои требования к президенту Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгаль. В документе горняки требуют немедленно погасить всю имеющуюся задолженность по заработной плате.

Кроме того, портал стало известно о том, что спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно уничтожить только с помощью привлечения к уголовной ответственности. По его словам, его зарплата как председателя Верховной Рады Украины составляет от 38 до 42 тысяч гривен.

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