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Обстрел железной дороги: какие поезда прекратят курсировать

Ремонтные бригады уже чинят повреждения, нанесенные обстрелами

сегодня, 08:28
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Недилько Ксения

В связи с вражеским обстрелом повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Укрзализныци".

Обстрел железной дороги: какие поезда прекратят курсировать

Иллюстративное фото

Поезда до Херсона будут останавливаться в Николаеве.

Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

"Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом.

Спасибо Херсонской областной военной администрации за поддержку и оперативное реагирование на ситуацию", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.

К обратному рейсу планируется возобновить железнодорожное сообщение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы в Киеве и области: что известно

Четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил в Киев с начала октября. Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БПЛА. Место запуска дронов – курская область, а в столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии".

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и продолжалась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все враждебные БПЛА, угрожавшие столице были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются. Подробности – по ссылке.



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