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Обстрел Киева во время визита генсека ООН: в ОП отреагировали

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Киеву

сегодня, 22:21
Автор:

Лиля Воробьева
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Известна реакция руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака на сегодняшний обстрел российскими ракетами Киева в то время, когда в столицу совершил визит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Чиновник обратился с призывом лишить РФ права вето в Совете Безопасности Организации. Об этом сообщает "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины.

Обстрел Киева во время визита генсека ООН: в ОП отреагировали

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Как заявил Андрей Ермак, сегодняшний удар ракетами по Киеву – это свидетельство того, что сейчас самое важное – как можно быстрее одержать победу над Россией. Поэтому мировое сообщество должно объединиться в своем стремлении помочь Украине. Он аргументировал, что по этой причине украинской армии нужно оружие в больших объемах, помощь и усилия по решению гуманитарных вопросов.

Чиновник обосновал свои мнения тем, что наша страна каждый день платит огромную цену, чтобы защитить демократию и свободу. И добавил, что народ Украины не может проиграть.

"Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", — резюмировал глава Офиса президента Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский уведомил финальную цель России. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия не остановится только на Украине. Европе следует остерегаться, ведь российский диктатор хочет нанести удар по демократии, уверен Зеленский. По словам Зеленского, это понимает весь мир, поэтому наши международные партнеры помогают Украине бороться с российскими оккупантами. Также Зеленский добавил, что свободные страны имеют право самозащищаться, поэтому будут помогать Украине еще сильнее.


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Источник: https://t.me/ermaka2022/398
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