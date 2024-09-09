Обстрел детей и спасателей – где произошли «прилеты»

Сегодня оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор города Никополь на Днепропетровщине. Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция в Никополе, фото: ГСЧС Украины

Из-под завалов спасатели достали девочку, 2008 г.р. и транспортировали в больницу. К сожалению, потерпевшая скончалась в больнице.

Предварительно, в результате обстрела травмирована женщина и двое мужчин.

Еще один коварный обстрел по спасателям российские оккупанты совершили в Донецкой области. Враг прицельно ударил по пожарно- спасательной части и в Курахово Покровского района.

В результате вражеского удара повреждено здание и техника. К счастью, спасатели не пострадали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Штурмовые группы оккупантов отказываются от выполнения задач – ОТУ "Харьков"

Войска россии продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на утреннюю сводку оперативно-тактической группировки "Харьков".

Подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции. Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.

Где оккупанты пополняют текущие потери и заходят в город – читайте по ссылке.

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Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили о том, что оккупанты захватили населенный пункт Водяное и продвинулись в Гродовке на Донетчине, информирует портал "Комментарии".

В сводке Института изучения войны за 8 сентября сообщается, что российские силы продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов 8 сентября. Где еще оккупанты могли продвинуться за сутки – читайте по ссылке.