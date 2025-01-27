Общественность ждет справедливости: завтра апелляция по делу Игоря Зотько

ООО "Укр Гейм Технолоджи", работающее под брендом PIN-UP, является одним из ключевых игроков украинского рынка игорного бизнеса. В последние годы компания зарекомендовала себя не только как лидер в сфере азартных игр, но и как один из крупнейших налогоплательщиков.

Дело Игоря Зотько (фото из открытых источников)

За 2023 год предприятие перечислило в государственный бюджет более 3,4 млрд грн, а только за первый квартал 2024 года – еще 1,3 млрд грн. Эти суммы обеспечивают стабильные поступления в бюджет в условиях военного положения, когда страна особенно нуждается в финансовой поддержке.

Кроме того, ООО "Укр Гейм Технолоджи" активно занимается благотворительной деятельностью. С 2022 года компания направила более 121 млн. грн. в поддержку Вооруженных сил Украины, благотворительные проекты и гуманитарную помощь.

Ситуация вокруг Игоря Зотько привлекает внимание общества, ведь любые попытки дискредитации или притеснения компании могут негативно повлиять на экономическую стабильность в этой сфере. Компания, работающая в рамках законодательства, продолжает являться примером прозрачности и ответственности.

Эксперты отмечают, что дело имеет большое значение не только для игорного бизнеса, но и общего бизнес-климата в Украине. Давление на крупнейших налогоплательщиков может помешать репутации страны на международной арене и подорвать доверие инвесторов.

Общество и экономика нуждаются в четком ответе: оправданы ли обвинения, которые следствие предъявляет предпринимателю, что обеспечивает миллиардные поступления в бюджет и поддерживает страну в самые сложные времена?