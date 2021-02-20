Обострение ситуации на Донбассе: в ВСУ назвали причину

За последние сутки в Донбассе российские боевики проявляют большую активность — увеличилось количество обстрелов, постоянно используется запрещенное договоренностями оружие. По мнению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака, таким образом незаконные вооруженные формирования так называемых "ДНР" и "ЛНР" демонстрируют свое возмущение санкциями СНБО против Виктора Медведчука. Соответствующее обращение украинского генерала-полковника размещено на официальном сайте ВСУ.

Оккупанты усилили огонь на Донбассе после "санкций Медведчука". Фото: freeradio.com.ua

По словам Хомчака, в субботу, 20 февраля, российские наемники прицельно обстреляли украинские позиции, используя 120-миллиметровые минометы. Дополнительно "досталось" поселку городского типа Новгородское, ведь военные снаряды попали сразу в три жилых дома. Также повреждения получили газопровод и линия электропередач. Удивительно "громко" было и возле Южного, а также Горловки.

Между прочим, именно Горловка стала предметом распространения неправдивых пропагандистских новостей на оккупированных территориях. По сообщению одного из Telegram-каналов, которым занимаются представители российских оккупантов, это якобы именно военные формирования ВСУ совершили обстрел Горловки. Впрочем, Хомчак отмечает, что подобные "факты" — ни что иное, как провокация.

"Вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газоразпределительной станции (Горловки — ред.), от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и имеются раненные", — утверждает Руслан Хомчак.

Информацию Главнокомандующего ВСУ подтверждают и заявления боевиков. Правда, изначально речь шла о сразу пятерых погибших представителей армии "ДНР". "Правительстве" самопровозглашенной республики скрывают настоящую статистику или же действительно ли пострадал только один наемник — неизвестно.

В любом случае, Руслан Хомчак убежден, что новые провокации со стороны оккупантов — ответ на введение акций против кума Владимира Путина, главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

"Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются [...] после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины о принятии санкций за содействие терроризму", — среди прочего отметил Главнокомандующий.

В целом украинские военные контролируют ситуацию, соблюдая режима тишины на участках разведения.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали о том, что президент Зеленский собирал экстренное совещание по вопросам Донбасса. О чем именно говорили в высоких кругах, можно узнать в нашем материале.

Также на портале удастся узнать о реакции российского правительства на введение санкций против Виктора Медведчука.



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