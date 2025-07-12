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Обещали работу, а держали в рабстве: 16 человек уволили из бесчеловечных условий

В Днепропетровской области разоблачили группу, которая держала людей в трудовом рабстве

12 июля 2025, 21:21
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Ткачова Марія

В Днепропетровской области правоохранители задержали группу лиц, которые занимались вербовкой людей и заставляли их работать в бесчеловечных условиях. Среди фигурантов дела — супруги, которые вместе с двумя сообщниками организовали схему современного рабства.

Обещали работу, а держали в рабстве: 16 человек уволили из бесчеловечных условий

В Днепропетровской области группа держала людей в трудовом рабстве

По данным следствия, злоумышленники искали жертв среди самых уязвимых — бездомных, безработных, людей с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Чаще всего – в Донецкой и Днепропетровской областях. Им обещали жилье, стабильную работу и "новую жизнь".

Обещали работу, а держали в рабстве: 16 человек уволили из бесчеловечных условий - фото 2

Но после того, как люди соглашались, их перевозили в Одесскую область и там начинался настоящий ад. Угрозы, изоляция, никакой оплаты, принудительный тяжелый труд в антисанитарных условиях. Любая попытка побега — наказывалась насилием или еще большими унижениями.

Во время обысков в домах, где содержались люди, правоохранители обнаружили 16 человек, которые находились в этих условиях. Также изъяты черновые записи, телефоны и автомобили, которые использовались для перевозки.

Обещали работу, а держали в рабстве: 16 человек уволили из бесчеловечных условий - фото 3

В настоящее время одному из подозреваемых суд назначил заключение под стражу, остальные находятся под круглосуточным домашним арестом.

Дело расследует Восточное региональное управление Госпогранслужбы вместе с миграционной полицией и областной прокуратурой.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и не верить обещаниям "легкой работы" от сомнительных лиц. Украинцы до сих пор становятся жертвами торговли людьми даже внутри страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время ночной воздушной тревоги команда Города Добра, где расположен детский центр "Дом Бабочек", пережила одну из самых тяжелых ночей. Воспитанники этого дома – это дети, которые уже видели войну в лицо. Многие из них были эвакуированы с прифронтовых территорий, имеют травмы, некоторые — минно-взрывные. Почти все со сломанным детством и страхом засыпать у окна.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/uk/news/47738-prikordonniki-na-dnipropetrovshini-vikrili-grupu-osib-yaka-trimala-lyudej-u-trudovomu-rabstvi
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