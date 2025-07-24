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Новый вирус распространяется по миру: есть много случаев в Европе

Вирус Чикунгунья передается по миру, случаи заболевания есть в Европе

24 июля 2025, 21:51
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Недилько Ксения

Всемирная организация здравоохранения во вторник обратилась со срочным призывом к действиям, чтобы предотвратить повторение эпидемии вируса чикунгунья, передаваемого комарами, охватившей мир два десятилетия назад, поскольку новые вспышки, связанные с регионом Индийского океана, распространились на Европу и другие континенты. Об этом пишет Reuters.

Новый вирус распространяется по миру: есть много случаев в Европе

Новый вирус распространяется по миру: есть много случаев в Европе

По оценкам, 5,6 миллиарда человек проживают в районах 119 стран, находящихся в зоне риска заражения вирусом, который может повлечь за собой высокую температуру, боль в суставах и длительную инвалидность, сообщила журналистам в Женеве Диана Рохас Альварес, медицинский работник ВОЗ.

"Мы видим, как история повторяется", – сказала она, проводя параллели с эпидемией 2004-2005 годов, поразившей почти полмиллиона человек, преимущественно на небольших островных территориях, прежде чем распространиться по всему миру.

Текущий всплеск начался в начале 2025 года с больших вспышек на тех же островах Индийского океана, которые пострадали ранее, включая Реюньон, Майотту и Маврикий.

По оценкам, треть населения Реюньона уже инфицирована, сказал Рохас Альварес. Вирус сейчас распространяется на такие страны как Мадагаскар, Сомали и Кения, а также демонстрирует эпидемическую передачу в Юго-Восточной Азии, включая Индию.

Особую обеспокоенность вызывает рост количества импортируемых случаев и недавняя местная передача в пределах Европы.

По словам Рохаса Альвареса, с 1 мая в континентальной Франции было зарегистрировано около 800 импортных случаев чикунгунии.

Двенадцать случаев локальной передачи были обнаружены в нескольких южных регионах Франции, что означает, что люди заразились местными комарами, не путешествуя в эндемические районы. На прошлой неделе случай также был обнаружен в Италии.

Чикунгунья, для которой нет специфического лечения и распространяется преимущественно комарами вида Aedes, включая "тигрового комара", также переносящего денге, и вирус Зика, может вызвать быстрые и большие вспышки. Поскольку комары кусают днем, ключевым является профилактика путем использования средств от насекомых и одежды с длинными рукавами.

Напомним , в Украине распространяется заболеваемость корью.



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