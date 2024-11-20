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Новый скандал с ТЦК: военная во Львовской области попала за решетку

Как суд наказал офицера ТЦК за взяточничество

20 ноября 2024, 17:59
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Кречмаровская Наталия

Во Львовской области офицер ТЦК попала за решетку из-за полученной взятки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Захид".

Новый скандал с ТЦК: военная во Львовской области попала за решетку

Иллюстративное фото

Сообщается, что военная получила 1000 долларов за обновление данных во временном удостоверении военнообязанного.

Приговор военной районного ТЦК и СП за взяточничество вынес Каменка-Бугский районный суд Львовщины. Суд назначил ей тюремное заключение.

Отмечается, что по данным следствия, Екатерина Н. за 1000 долларов взятки пообещала военнообязанному обновить данные в его временном удостоверении, подтверждающие, что она состоит на военном учете. Эти документы были нужны мужчине для трудоустройства, а также он бы больше не получил повестку о вызове в другой ТЦК для призыва на военную службу. В августе 2023 года офицер ТЦК получила 1000 долларов взятки, после чего ее задержали правоохранители.

В суде она свою вину не признала. Сам обличитель рассказал, что является предпринимателем и никогда не проходил военную службу. Ему нужно было обновить данные в военном документе, поэтому он обратился к Екатерине Н., которая за 1000 долларов предложила ему поставить печать и не проходить военно-врачебную комиссию. После этого он пошел в полицию и сообщил о коррупционной схеме. В материалах дела есть письменное заявление мужчины, в котором он указал, что Екатерина Н. и "неизвестный" требуют у него 1000 долларов за обновление данных и 10 тыс. долларов за признание непригодным к службе.

Суд назначил наказание в виде заключения сроком 2 года с запретом работать на должностях, связанных с мобилизационной работой в течение 3 лет. Осужденная должна возместить расходы на проведение экспертиз, а 1000 долларов взятки вернут обличителю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, к кому домой придет ТЦК.




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Источник: https://zaxid.net/ofitserku_ttsk_na_lvivshhini_posadili_u_tyurmu_cherez_habarnitstvo_n1598161?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0B2uAbYmHA8Gn_wWLOW3_1MGkzf8QcrzJIpbmmWymIf2PA7GtndIftpJs_aem_cYbvKUGMJ0-VzpNdKDinlQ
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