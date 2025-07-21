Новый скандал: где толпа заблокировала автомобиль ТЦК и СП

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Кравцев Сергей
В Тернопольской области местные жители заблокировали автомобиль сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). К счастью, удалось избежать усиления конфликта удалось избежать. Об этом говорится к комментарии Тернопольского областного ТЦК и СП.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Вечером в воскресенье, 20 июля, в соцсетях появились видео, на которых местные жители села Лысовцы Чертковского района Тернопольской области якобы "массово вышли на протест и прогоняли ТЦК и Нацполицию".
В Тернопольском областном ТЦК и СП прокомментировали резонансные кадры. В учреждении отметили, что в субботу, 19 июля, в рамках плановой работы по уточнению учетных данных граждан, группа оповещения четвертого отдела Чертковского районного ТЦК и СП, совместно с работником полиции находилась в селе Лысовцы.
Во время разговора с одним из местных жителей возникла бытовая ситуация, которая, к сожалению, сопровождалась эмоциональной реакцией со стороны отдельных граждан. После вмешательства посторонних лиц служебный автомобиль группы был временно заблокирован.
Военные призвали граждан сохранять спокойствие, доверять официальным источникам и в случае необходимости — обращаться в ТЦК и СП для разъяснений.
Читайте также на портале "Комментарии" — 19 июля в социальных сетях распространилось скандальное видео, где якобы представители Территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе жестко задерживают мужчину. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, речь идет о медике из Харькова, которого, по его словам, избили на улице, затолкали в бус, а позже он оказался в реанимации с серьезными травмами. Однако в Одесский областной ТЦК и СП призывает не распространять непроверенные версии.