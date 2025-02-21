Новый разрыв подводного кабеля был обнаружен в Балтийском море

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
21 февраля шведские власти сообщили, что в Балтийском море у побережья Готланда обнаружили еще один разрыв подводного кабеля. Стокгольмская прокуратура начала расследование по делу, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что правительство очень серьезно относится ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры на дне Балтийского моря.
Разрыв подводного кабеля. Фото иллюстративное
По данным береговой охраны Швеции, инцидент касается кабеля C-Lion 1, соединяющего Финляндию с Германией, однако когда оборвался подводный кабель, пока неизвестно. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал на платформе X, что знал об обрыве кабеля "некоторое время" и заверил, что правительство информируют о последствиях инцидента.
Директор компании Cinia Ханну Муикку, которой принадлежит подводный кабель C-Lion 1, отметил, что, несмотря на повреждения, кабель продолжает работать.
В Балтийском море новый разрыв подводного кабеля. Фото: Mapcreator / Joel Peltonen / Yle
Согласно информации шведского общественного вещателя SVT, речь идет о кабеле C-Lion 1, который проходит между Финляндией и Германией. Этот же кабель был дважды поврежден в прошлом году. Первый раз это произошло в ноябре 2024 года, а другой случай на Рождество, когда мимо кабеля проплывало судно Eagle S.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танкер Eagle S планировал перерезать больше подводных кабелей.
Также "Комментарии" писали о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели.
Новости