Новый разрыв подводного кабеля был обнаружен в Балтийском море

21 февраля шведские власти сообщили, что в Балтийском море у побережья Готланда обнаружили еще один разрыв подводного кабеля. Стокгольмская прокуратура начала расследование по делу, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что правительство очень серьезно относится ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры на дне Балтийского моря.

Разрыв подводного кабеля. Фото иллюстративное

По данным береговой охраны Швеции, инцидент касается кабеля C-Lion 1, соединяющего Финляндию с Германией, однако когда оборвался подводный кабель, пока неизвестно. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал на платформе X, что знал об обрыве кабеля "некоторое время" и заверил, что правительство информируют о последствиях инцидента.

"Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Они должны рассматриваться в свете серьезной угрозы безопасности", — заметил Кристерссон.

Директор компании Cinia Ханну Муикку, которой принадлежит подводный кабель C-Lion 1, отметил, что, несмотря на повреждения, кабель продолжает работать.

"Повреждение обнаружено, но пока оно никоим образом не влияет на трафик, передающийся по кабелю. Кто-то мог передвинуть кабель или задеть его", — сообщил Муикку.

В Балтийском море новый разрыв подводного кабеля. Фото: Mapcreator / Joel Peltonen / Yle

Согласно информации шведского общественного вещателя SVT, речь идет о кабеле C-Lion 1, который проходит между Финляндией и Германией. Этот же кабель был дважды поврежден в прошлом году. Первый раз это произошло в ноябре 2024 года, а другой случай на Рождество, когда мимо кабеля проплывало судно Eagle S.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танкер Eagle S планировал перерезать больше подводных кабелей.

Также "Комментарии" писали о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели.