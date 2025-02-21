logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Новый разрыв подводного кабеля был обнаружен в Балтийском море
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый разрыв подводного кабеля был обнаружен в Балтийском море

В Балтийском море вблизи Швепии произошел новый разрыв подводного кабеля.

сегодня, 12:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

21 февраля шведские власти сообщили, что в Балтийском море у побережья Готланда обнаружили еще один разрыв подводного кабеля. Стокгольмская прокуратура начала расследование по делу, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что правительство очень серьезно относится ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры на дне Балтийского моря.

Новый разрыв подводного кабеля был обнаружен в Балтийском море

Разрыв подводного кабеля. Фото иллюстративное

По данным береговой охраны Швеции, инцидент касается кабеля C-Lion 1, соединяющего Финляндию с Германией, однако когда оборвался подводный кабель, пока неизвестно. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал на платформе X, что знал об обрыве кабеля "некоторое время" и заверил, что правительство информируют о последствиях инцидента.

"Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Они должны рассматриваться в свете серьезной угрозы безопасности", — заметил Кристерссон.

Директор компании Cinia Ханну Муикку, которой принадлежит подводный кабель C-Lion 1, отметил, что, несмотря на повреждения, кабель продолжает работать.

"Повреждение обнаружено, но пока оно никоим образом не влияет на трафик, передающийся по кабелю. Кто-то мог передвинуть кабель или задеть его", — сообщил Муикку.

Новый разрыв подводного кабеля был обнаружен в Балтийском море - фото 2

В Балтийском море новый разрыв подводного кабеля. Фото: Mapcreator / Joel Peltonen / Yle

Согласно информации шведского общественного вещателя SVT, речь идет о кабеле C-Lion 1, который проходит между Финляндией и Германией. Этот же кабель был дважды поврежден в прошлом году. Первый раз это произошло в ноябре 2024 года, а другой случай на Рождество, когда мимо кабеля проплывало судно Eagle S.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танкер Eagle S планировал перерезать больше подводных кабелей.

Также "Комментарии" писали о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://yle.fi/a/74-20145167
Теги:

Новости

Все новости