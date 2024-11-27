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Новые громкие скандалы прогнозируют в Раде: где будут искать коррупционеров

Народный депутат Руслан Горбенко предполагает, что после МСЭК коррупционные скандалы будут в ВУЗах: полиция должна провести проверки

сегодня, 14:40
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Кречмаровская Наталия

Украинцы еще не совсем оправились от громких скандалов с коррупцией в МСЭК, а в Верховной Раде уже прогнозируют — кто на очереди. Народный депутат Украины Руслан Горбенко убежден, что нужно проверить ситуацию в ВУЗах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости.LIVE".

Новые громкие скандалы прогнозируют в Раде: где будут искать коррупционеров

Иллюстративное фото

Народный избранник считает, что правоохранительные органы должны заинтересоваться этим вопросом. По его словам, в некоторых учебных заведениях набирают большое количество студентов, поступающих с целью уклонения от мобилизации. ВУЗы принимают столько людей, сколько физически не могут вместить аудитории.

"Я думаю, мы скоро увидим такие же триггеры, как за МСЭК, но с ректорами высших учебных заведений, которые наверняка нечисты на руку и увеличивали количество студентов, понимая, что аудитория не может принять столько, чтобы их обучали очно", — отметил Горбенко.

Он уточнил, если взять проверку студентов с 2021 года, количество отчисленных будет уже в сотнях тысячах.

"Поэтому я считаю, что здесь точно должны заинтересоваться правоохранительные органы. В том числе по действиям ректоров учебных заведений", — добавил нардеп.

Он также уточнил на вопрос, будут ли увольнять ректоров: "Их будут сажать".

"Их (ректоров — ред.) будут сажать. Обыски все покажут. Я думаю, что картинки на кроватях, в тумбочках... Мы увидим и у них", — подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году отчислили более 23 тыс. студентов мужского пола в возрасте 30+. Предполагают, что такие студенты пытались избежать мобилизации.




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Источник: https://t.me/novynylive/129569
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