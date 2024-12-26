Новые данные об авиакатастрофе самолета в Казахстане: кто сбил пассажирский борт

25 декабря самолет Embraer 190 пытался совершить аварийную посадку в Казахстане и разбился. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, среди которых граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. По предварительным данным, самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший маршрут из Баку в Грозный, был сбит российской ракетой "земля-воздух".

Авиакатастрофа в Казахстане. Фото из открытых источников

По сообщениям источников издания Euronews, ссылающегося на правительственные источники Азербайджана, самолет пострадал от российской ракеты, выпущенной по борту при попытке нанести удары по беспилотникам в Грозном. Осколки от ракеты повредили самолет, пассажиров и экипаж.

Россия запретила совершить посадку поврежденному самолету в собственных аэропортах и, несмотря на запрос пилотов об аварийной посадке, отправили борт через Каспийское море в Казахстане. Как свидетельствуют данные, системы GPS навигации самолета не работали во время полета над морем.

"Если эти предварительные данные подтвердятся, это будет второй случай за десятилетие, когда российские силы уничтожают коммерческий самолет после крушения MH17 в Украине", — пишет Euronews.

Издание AnewZ со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве утверждает, что ракета была выпущена из российского ЗРК "Панцирь-С". Также азербайджанское издание указывает, что все другие версии аварии, активно распространяемые в СМИ РФ – неправдивы.

"Альтернативные версии, которые распространяются в российских СМИ, — это целенаправленные спекуляции, направленные на введение общественного мнения в заблуждение. Видеозаписи из салона самолета показывают, что двое пассажиров получили осколочные ранения. Все показания, в том числе и о взрывах за бортом, указывают на работу ПВО", — пишет AnewZ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации утверждают, что самолет потерпел крушение из-за работы российской системы ПВО.

Также "Комментарии" писали, что пассажир записал последние моменты на борту перед авиакатастрофой в Казахстане.