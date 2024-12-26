Новые данные об авиакатастрофе самолета в Казахстане: кто сбил пассажирский борт

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Slava Kot
25 декабря самолет Embraer 190 пытался совершить аварийную посадку в Казахстане и разбился. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, среди которых граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. По предварительным данным, самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший маршрут из Баку в Грозный, был сбит российской ракетой "земля-воздух".
Авиакатастрофа в Казахстане. Фото из открытых источников
По сообщениям источников издания Euronews, ссылающегося на правительственные источники Азербайджана, самолет пострадал от российской ракеты, выпущенной по борту при попытке нанести удары по беспилотникам в Грозном. Осколки от ракеты повредили самолет, пассажиров и экипаж.
Россия запретила совершить посадку поврежденному самолету в собственных аэропортах и, несмотря на запрос пилотов об аварийной посадке, отправили борт через Каспийское море в Казахстане. Как свидетельствуют данные, системы GPS навигации самолета не работали во время полета над морем.
Издание AnewZ со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве утверждает, что ракета была выпущена из российского ЗРК "Панцирь-С". Также азербайджанское издание указывает, что все другие версии аварии, активно распространяемые в СМИ РФ – неправдивы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Центре противодействия дезинформации утверждают, что самолет потерпел крушение из-за работы российской системы ПВО.
Также "Комментарии" писали, что пассажир записал последние моменты на борту перед авиакатастрофой в Казахстане.
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