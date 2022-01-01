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"Новогоднее чудо" с буса: младенцу в Луцке помогла с рождением случайная горожанка

Малыш родился в микроавтобусе на пороге Нового года

сегодня, 19:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Луцке у будущей мамы прямо на улице начались роды. Это произошло недалеко от областного перинатального центра. Волынянка начала рожать прямо в салоне микроавтобуса. Мальчику помогла с рождением на этот свет шедшая по улице горожанка.

"Новогоднее чудо" с буса: младенцу в Луцке помогла с рождением случайная горожанка

Мальчик родился в канун Нового года (фото из открытых источников)

Об этом информирует "Вестник – К".

Этот счастливый новогодний инцидент произошел 31 декабря в областном центре Волыни недалеко от Луцкого перинатального центра. По информации жительницы города, которая видела все своими глазами, будущая мама начала рожать прямо в салоне буса, который стоял недалеко от упоминавшегося медицинского учреждения. Помогла малышу появиться на свет молодая лучанка, которая, к счастью, вышла из этого медицинского учреждения, где теперь рожают волынянки. Будущий врач-интерн спешила домой, чтобы с родными встретить новогодний праздник. Но тут нужно было помочь, и она обнаружила молниеносную реакцию.

По словам лучанки, мужчина роженицы уже запаниковал, не знал к кому обратиться за помощью, потому что женщина в машине вот-вот родит. Так случилось, что из перинатального центра вышла молодая женщина и шла к остановке. Она услышала, как кричала волынянка в бусе. Мгновенно отдала мне свою одежду, куртку и сумку и крикнув, что она является интерном, поспешила к микроавтобусу. Прибежала вовремя, помогла бедной маме. Это – новогоднее чудо, малыш появился на этот свет. Как раз на пороге нового года.

Затем будущий врач позвонила в медицинское учреждение и рассказала о родах на улице. По ее сообщению, маме и ребенку принесли все необходимое в таких случаях. Будущего врача, которая не растерялась, зовут Наталкой.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что стали известны гонорары украинских артистов на Новый год.


 


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Источник: https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/67879-u-lutsku-zhinka-narodila-v-busi-bilya-pyerinatalnogo/
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