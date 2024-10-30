Новая волна мошенничества в Украине: на кого "охотятся" мошенники

В Украине наблюдается новая волна мошенничества, направленная на родственников военных. В Черниговском областном ТЦК и СП предупредили, что злоумышленники требуют деньги у родственников пленных или пропавших без вести, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

В ТЦК отметили, что мошенники используют информацию о близких лицах, чтобы вводить родственников в заблуждение и требовать деньги. Руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко отметил, что мошенники устанавливают контакт с семьями через мессенджеры, уверяя, что обладают ценной информацией об их близких. Втершись в доверие, начинают требовать финансовое вознаграждение.

"Родственников пленных и пропавших без вести военных призывают избегать публикации личных данных в соцсетях и обращаться только в официальные государственные органы — Координационный штаб, Объединенный центр при СБУ и Национальное информационное бюро (круглосуточная горячая линия 1648), или звоните в Национальную полицию Украины (тел. : 102)”, — сообщают в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель благотворительного фонда обратился в столичную полицию с заявлением о вероятных мошеннических действиях.

Представитель благотворительного фонда заявил, что 29-летняя женщина, которая уже не является волонтером их организации, продолжала собирать средства от имени фонда, якобы нуждающихся в медицинском батальоне и военных. По словам заявителя, все собранные средства она так и не передала по назначению, а потратила на собственные нужды. Указанная информация проверяется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины – мошенничество.



