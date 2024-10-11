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Ночная авария в Киеве: автомобиль с атрибутикой "Океан Эльзы" в центре скандала

Скандал в Киеве: водитель Mercedes с браслетом группы "Океан Эльзы" наехал на пешеходов

сегодня, 16:07
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Черновалова Кристина

Вечером в центре Киева произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Mercedes с браслетом на руке с названием группы "Океан Эльзы", вылетел на тротуар и сбил четверых людей, которые отдыхали у кафе. Один человек получил травмы, включая сотрясение мозга.

Ночная авария в Киеве: автомобиль с атрибутикой "Океан Эльзы" в центре скандала

Океан Эльзы

Это случилось примерно в десять вечера. Автомобиль принадлежал Лидии Сметане, владелице бренда One by One. Её личный водитель вез вещи в Дворец спорта, но не справился с управлением на повороте и въехал на тротуар, где была летняя площадка кафе.

Лидия Сметана сразу же вышла на связь и объяснила, что водитель был её личным сотрудником и не имел никакого отношения к группе "Океан Эльзы". Она также упомянула, что уже позаботилась о пострадавших.

Группа "Океан Эльзы" также отреагировала на происшествие. Они заявили, что водитель не является частью их команды и подчеркнули, что хотя на его руке был браслет "staff" от концерта, это не делает его их сотрудником. Группа выразила поддержку пострадавшим и призвала к тщательному расследованию происшествия.

"О ситуации с водителем Лидии Сметаны. Он не работает с ОЭ, не имеет никакого отношения к группе. Мы не знакомы с ним. Браслет "staff" получают службы и подрядчики, работающие на мероприятиях во Дворце спорта. Сейчас – это концерты ОЭ, поэтому на браслете название события "Океан Эльзы 30 лет. Тот день", на который получают доступ. Мы категорически осуждаем и его поступок, и дальнейшее поведение и настаиваем на честном расследовании события. Пострадавшим – наша поддержка", – отметили музыканты.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/gruppa-okean-elzy-popala-v-skandal-iz-za-dtp-s-naezdom-na-chetveryh-lyudey-12784590.html
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