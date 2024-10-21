Неудачная попытка махинации: сорван тендер на миллионы в Херсонской области

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Аналитики Бюро экономической безопасности Украины недавно нашли нарушение в одном из тендеров, объявленном Департаментом развития территорий Херсонской ОГА. Департамент планировал потратить более 38 миллионов гривен на строительство восьми артезианских скважин в Херсонской области, что должно было решить проблемы с водоснабжением.
Аналитики БЭБ остановили закупку с нарушениями на строительство скважин в Херсоне
Но во время проверки аналитики обнаружили, что выигравшая тендер компания ранее уже имела проблемы с законом. Антимонопольный комитет Украины принял решение, что предприятие нарушило правила конкуренции — заранее договорилось с другими участниками, чтобы повлиять на результаты торгов.
Поскольку участие компании с таким прошлым нарушает законодательство о госзакупках, специалисты Бюро экономической безопасности обратились к заказчику и посоветовали отменить этот тендер. Департамент развития территорий прислушивался к рекомендациям и отменил закупку.
Читайте на портале "Комментарии" - На Оболони в столице построили скважину , глубина которой не соответствует той, которая была утверждена документами. Представителям предприятий, выполнявших работы, объявили подозрения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.
Новости