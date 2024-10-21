Неудачная попытка махинации: сорван тендер на миллионы в Херсонской области

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины недавно нашли нарушение в одном из тендеров, объявленном Департаментом развития территорий Херсонской ОГА. Департамент планировал потратить более 38 миллионов гривен на строительство восьми артезианских скважин в Херсонской области, что должно было решить проблемы с водоснабжением.

Аналитики БЭБ остановили закупку с нарушениями на строительство скважин в Херсоне

Но во время проверки аналитики обнаружили, что выигравшая тендер компания ранее уже имела проблемы с законом. Антимонопольный комитет Украины принял решение, что предприятие нарушило правила конкуренции — заранее договорилось с другими участниками, чтобы повлиять на результаты торгов.

Поскольку участие компании с таким прошлым нарушает законодательство о госзакупках, специалисты Бюро экономической безопасности обратились к заказчику и посоветовали отменить этот тендер. Департамент развития территорий прислушивался к рекомендациям и отменил закупку.

“Допуск такого участника к закупке является нарушением тендерного законодательства, специалисты БЭБ направили заказчику рекомендательное письмо об обнаруженных нарушениях. После чего заказчик упразднил проведение закупки на строительство скважин. Таким образом, аналитики предупредили рисковую закупку на 38 млн грн”, — говорится в сообщении БЭБ.

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