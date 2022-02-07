«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе

В ночь с воскресенья на понедельник, с 6 на 7 февраля, активисты организации "Национальное сопротивление Буковины" распространили тысячи открыток на улицах Черновцов. Призыв остановить произвол преступных группировок появился и на зданиях СБУ, МВД и ДБР.

В Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе - фото: Национальное сопротивление Буковины

По мнению представителей общественной организации, в городе может действовать группа, в состав которой входят Дедов Станислав, Шаманский Станислав, Стрилецкий Александр, Сушинский Юрий и Загар Виталий. Руководителем группы якобы является Загурский Владимир Анатольевич.

В частности, в листовке говорится, что под руководством этого человека на протяжении последних лет могли совершаться преступления: разбойные нападения, рейдерства, запугивание людей, поджоги имущества, контрабанда, сотрудничество с боевиками "ЛДНР" и даже убийства.

"Загурский Владимир Анатольевич может иметь отношение к содействию кремлевскому режиму, сотрудничеству с ФСБ, руководству ОПГ боевиков для дестабилизации ситуации в городе", – отмечают активисты.

В то же время, "Национальное сопротивление Буковины" призвала жителей Черновцов присоединиться к "борьбе с бандитами, которые в угоду агрессору могут расшатывать ситуацию в Черновцах и возвращают город в кровавые 90-е".





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