«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе

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Станислав Молчанов
В ночь с воскресенья на понедельник, с 6 на 7 февраля, активисты организации "Национальное сопротивление Буковины" распространили тысячи открыток на улицах Черновцов. Призыв остановить произвол преступных группировок появился и на зданиях СБУ, МВД и ДБР.
В Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе - фото: Национальное сопротивление Буковины
По мнению представителей общественной организации, в городе может действовать группа, в состав которой входят Дедов Станислав, Шаманский Станислав, Стрилецкий Александр, Сушинский Юрий и Загар Виталий. Руководителем группы якобы является Загурский Владимир Анатольевич.
В частности, в листовке говорится, что под руководством этого человека на протяжении последних лет могли совершаться преступления: разбойные нападения, рейдерства, запугивание людей, поджоги имущества, контрабанда, сотрудничество с боевиками "ЛДНР" и даже убийства.
В то же время, "Национальное сопротивление Буковины" призвала жителей Черновцов присоединиться к "борьбе с бандитами, которые в угоду агрессору могут расшатывать ситуацию в Черновцах и возвращают город в кровавые 90-е".
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Обсуждения
Новости
Alex
сегодня, 15:56
Круто на Украине с правосудием: достаточно расклеить 1000 листовок и любого можно упечь за решетку. Такое даже по законам шариата не делается...
Чернівчанин
сегодня, 15:34
Автор цієї, так званої, статті, певно, дуже метеочутливий, от його і поперло маячнею. Зараз в Чернівцях дощ, тому у автора пішло загострення. ЧОПЛ пріцює, там є стоянка. В.А. Загурський - дуже порядна та чесна людина, він підняв рівень боксу в Чернівецькій області на новий, дуже високий рівень. От конкуренти і бісяться.