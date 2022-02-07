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Главная Новости Общество происшествия «Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе
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«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе

Представители общественной организации считают, что Владимир Загурский может быть руководителем противозаконной группировки, которая дестабилизирует ситуацию в Черновцах

сегодня, 15:01
Автор:

Станислав Молчанов
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В ночь с воскресенья на понедельник, с 6 на 7 февраля, активисты организации "Национальное сопротивление Буковины" распространили тысячи открыток на улицах Черновцов. Призыв остановить произвол преступных группировок появился и на зданиях СБУ, МВД и ДБР.

«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе

В Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе - фото: Национальное сопротивление Буковины

По мнению представителей общественной организации, в городе может действовать группа, в состав которой входят Дедов Станислав, Шаманский Станислав, Стрилецкий Александр, Сушинский Юрий и Загар Виталий. Руководителем группы якобы является Загурский Владимир Анатольевич.

В частности, в листовке говорится, что под руководством этого человека на протяжении последних лет могли совершаться преступления: разбойные нападения, рейдерства, запугивание людей, поджоги имущества, контрабанда, сотрудничество с боевиками "ЛДНР" и даже убийства.

«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе - фото 2
«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе - фото 3
«Нет сепаратисту Загуре» – в Черновцах активисты расклеили листовки с призывом остановить расшатывание ситуации в городе - фото 4

"Загурский Владимир Анатольевич может иметь отношение к содействию кремлевскому режиму, сотрудничеству с ФСБ, руководству ОПГ боевиков для дестабилизации ситуации в городе", – отмечают активисты.

В то же время, "Национальное сопротивление Буковины" призвала жителей Черновцов присоединиться к "борьбе с бандитами, которые в угоду агрессору могут расшатывать ситуацию в Черновцах и возвращают город в кровавые 90-е".



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Обсуждения

Alex

сегодня, 15:56

Круто на Украине с правосудием: достаточно расклеить 1000 листовок и любого можно упечь за решетку. Такое даже по законам шариата не делается...

Чернівчанин

сегодня, 15:34

Автор цієї, так званої, статті, певно, дуже метеочутливий, от його і поперло маячнею. Зараз в Чернівцях дощ, тому у автора пішло загострення. ЧОПЛ пріцює, там є стоянка. В.А. Загурський - дуже порядна та чесна людина, він підняв рівень боксу в Чернівецькій області на новий, дуже високий рівень. От конкуренти і бісяться.

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