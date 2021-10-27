Нет отопления: в Кропивницком 2-летняя девочка в садике получила переохлаждение

В областном центре Кировоградщины 2-летняя воспитанница одного из дошкольных учреждений, которое не отапливается при минусовой температуре, заболела от переохлаждения.

В детском саду не включили отопление (фото из открытых источников)

Мама Оксана Деминтиенко была шокирована, у ребенка даже губы посинели, его сводили судороги. Об этом сообщает Общественное.

По ее словам, воспитательница известила, что девочку трясет, она ничего не ела, вся холодная, даже губы посинели. Врач поставил диагноз — переохлаждения, нужно лечиться дома. Больной укололи лекарство, но сейчас она горит, видимо, прошло время их действия. В помещении, где находятся малыши, только 15 градусов.

Родители укутывают детей, принесли обогреватель. Но их не включают, потому что запрещает руководительница садика. На улице минус три градуса мороза, а отопление в садике не включено. Хотя на календаре не начало отопительного сезона, а конец месяца.

Свой комментарий к этому явлению дала руководительница Кропивницкого городского отдела образования Лариса Костенко.

По ее словам, в некоторых дошкольных учреждениях имелась низкая температура. Обогреватели персонал садов время от времени включает, но делают это по очереди, так как электросети не выдержат высокой нагрузки. Она извинилась перед мамой за это.

Вместе с тем госпожа Костенко просит родителей с пониманием отнестись к ситуации. Если у малыша есть противопоказания и он не может находиться при столь низкой температуре в группе, нужно это учесть.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса , когда кондуктор попросил надеть маски.

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